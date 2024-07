Zvezda pokrenula postupak protiv napadača! Hitno obustavljen transfer, na Marakani otvoren slučaj "Olajinka"

Crvena zvezda je zaustavila prodaju svog napadača.

Izvor: MN PRESS

Krilni napadač Crvene zvezde Piter Olajinka neće otići u Slaviju iz Praga. Bar ne za sada. Iako se činilo da je transfer dogovoren i realizovan, a na veliku želju njegove supruge, on će do daljeg ostati na "Marakani" jer je prema saznanjima MONDA, Zvezda odbila ponudu Čeha.

"Mozzart sport" objavio je i detalje te napete situacije na stadionu "Rajko Mitić", gdje je prema tom izvoru protiv fudbalera pokrenut disciplinski postupak, a zbog neprofesionalnog ponašanja i nezalaganja na treninzima.

Očigledno nezadovoljan situacijom u kojoj mu nije dozvoljeno da ode u Prag, Olajinka je promijenio pristup svojim obavezama i Zvezda je reagovala tim povodom. Iako je bilo predviđano da će ove sezone Olajinka imati značajnu ulogu u novom timu Vladana Milojevića, sada djeluje u magli da li će uopšte biti dio tima.

Olajinka je došao u Zvezdu prošlog ljeta bez obeštećenja, postigao je 12 golova uz sedam asistencija i kroz turbulentnu sezonu crveno-bijelih ostavljao je na terenu utisak profesionalca, uvijek spremnog da ispuni svoje obaveze i uradi svaki zadatak koji mu trener zada. Ovog leta, po svemu sudeći, između Zvezde i njega je "puklo" i bez obzira na to što ima ugovor do jula 2026, sada djeluje u magli odgovor na pitanje da li će zaista ostati do tada.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!