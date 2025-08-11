logo
Teniser se srušio na beton tokom meča: Dramatična scena na turniru u Sinsinatiju

Teniser se srušio na beton tokom meča: Dramatična scena na turniru u Sinsinatiju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Feliks Ože-Aljasim prošao jer Artur Rinderkneš nije mogao da nastavi meč.

Artur Rinderkneš se srušio i nije mogao da nastavi meč Izvor: X/tennismasterr2/printscreen

Francuski teniser Artur Rinderkneš, trenutno 70. igrač na planeti, morao je da preda meč kanadskom igraču Feliksu Ože-Aljasimu nakon što se srušio na beton tokom njihovog okršaja u Sinsinatiju. Uslovi za tenis u SAD ovih dana nisu ni blizu idealnih, a pored velike vrućine problem pravi i "težak" vazduh.

Rinderkneš je odlučio da se povuče sa turnira pri rezultatu 7:6, 4:2 u korist Kanađanina, koji je svojevremeno bio i u samom svjetskom vrhu. Francuz je u jednom trenutku pao na teren, vidjelo se da veoma teško diše, a lice i gornji dio tijela prekrio je peškirom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Situacija je bila alarmantna, navijači su se zabrinuli za stanje francuskog tenisera, ali su službena lica pravovremeno reagovala. Reagovao je glavni sudija ovog meča, ali i turnirski ljekar kojem je obaveza da pregleda sve igrače. Nakon kraće pauze odlučeno je da Rinderkneš nije u stanju da igra, pa se on povukao sa turnira.

Feliks Ože-Aljasim će u osmini finala prestižnog turnira u Sinsinatiju, jednog od pripremnih za US open, igrati protiv pobjednika meča Cicipas - Bonzi.

Tagovi

Tenis Masters Sinsinati Artur Rinderkneš

