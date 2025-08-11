"Tražio sam da me premjeste u Beograd, nisu dali": Džumhur otkrio detalje bolesti koju je jedva preživio

Damir Džumhur ispričao je malo poznate detalje.

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur (33) prisjetio se perioda iz 2022, kad je doživio jedan od najtežih perioda u životu. Poslije Rolan Garosa mu je dijagnostikovan akutni pankreatitis. Momak rođen u Sarajevu otkrio je kako se borio sa problemima koju su mu promijenili život.

"Da nisam bio mlad i inače zdrav, ne znam da li bih preživio. Počelo je nakon što sam izgubio meč prvog kola kvalifikacija od Fernanda Verdaska u Parizu. Imao sam ogromne bolove u stomaku i nakon što sam kontaktirao doktora, otišao sam u bolnicu. Dijagnostikovali su mi akutni pankreatitis i brzo me prebacili na odjeljenje intenzivne njege, gdje sam ostao šest dana", započeo je Džumhuh za ATP.

"Dani su bili dugi, posebno na početku. Bol me je jednostavno ubijala, tako da nisam mogao da spavam osim ako mi ne bi dali jake lijekove protiv bolova. Noći su bile jako duge i vrijeme nije djelovalo kao da prolazi. Doktori nikada nisu shvatili kako sam obolio. Nažalost, dogodilo se iznenada. To je moguće, ali su šanse vrlo male za nekoga ko je zdrav i ne jede loše ili ne pije mnogo", objasnio je teniser.

"Tražio sam da me premjeste u Beograd"

"Moj sin Luka rođen je prethodnog oktobra i umjesto da uživam u životu s njim, bio sam u bolničkom krevetu u drugoj zemlji, ne znajući šta me u budućnosti čeka. Tražio sam da me premjeste u Beograd jer smo pronašli zaista dobrog doktora o kojem smo čuli mnogo dobrih stvari, a želio sam i da budem bliže porodici. Doktori u Parizu su bili protiv toga jer su mi rekli da nisam baš u formi da idem bilo gdje. Nisam razumio koliko je moja situacija ozbiljna."

"Ti doktori su ljudi koji su mi spasili život - ne mogu im dovoljno odati priznanje za to. Ali u tim teškim trenucima mnogo toga vam prolazi kroz glavu i očajnički želite da budete s onima koje volite. Moj prevladavajući osjećaj bila je potreba da budem kod kuće", objašnjava Džumhur.

Poslije mesec dana u Francuskoj, Džumhur je prebačen u Beograd gdje je proveo još dvije i po nedjelje.

"Tada sam uspio da doživim jedan od najljepših trenutaka u svom životu, a to je bio susret s mojim sinom. Dozvolili su mi posjete kada su me izvodili s intenzivne njege i dok je najsretniji trenutak u mom životu bio kada se Luka rodio, drugi je bio kada sam ga vidio u toj bolnici. Bilo je teško vrijeme, ali saznanje da živiš za nešto je potpuno drugačije. Djeca su posebna i daju ti energiju koju niko drugi ne može. Jedan od razloga zašto se još uvijek takmičim je taj što imam nekoga za koga ću se boriti i o kome uvijek razmišljam, čak i kada nije sa mnom na turnirima. Uvijek ga imam u glavi i to je najbolja stvar koju mislim da iko može dobiti."

Od 23. pozicije do 243.

"Nakon više od 20 dana, pušten sam iz bolnice i tada je počeo oporavak. Za doktore, uspio sam da se prilično brzo oporavim. Ali za mene, to je bilo vrlo sporo. Izgubio sam 11 kilograma i kada sam izašao imao sam samo 55 kilograma. U tom trenutku nisam razmišljao o tenisu i nisam znao kako ću se vratiti. Nisam čak ni znao da li ću se uopšte vratiti. Teniseri su toliko navikli da budu fokusirani na svoje igre i rezultate, ali ja sam bio sretan što sam živ", iskren je bh. teniser.

U tom periodu Džumhur je sa 23. pozicije svijeta pao na 243. "Kada sam počeo da se osjećam bolje i kad sam vratio dio kilograma, pala mi je na pamet pomisao da bi bilo lijepo da ponovo počnem da vježbam i takmičim se. To mi je jednostavno u krvi - volim da se takmičim i činim sve što mogu da pobijedim."

"Do avgusta te godine pao sam na 243. mjesto na ATP rang listi, ali važno je da sam se vratio na teren. To je bio početak putovanja koje smatram godinama povratka, kada sam činio sve da se vratim tamo gdje sam već bio. U 2018. godini sam dostigao 23. mjesto na svijetu.Samo povratak među 100 najboljih činio se nemogućim i nisam mogao ni da zamislim da se ponovo popnem blizu vrha ovog sporta. Ali prije godinu dana sam se vratio među 100 najboljih, a sada se približavam 50 najboljih, što je sjajno", završio je Džumhur.