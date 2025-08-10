Ništa od senzacije u Sinsinatiju: Džumhur uzeo set Alkarazu, pa morao da čestita Špancu!

Bh. teniser nije uspio da napravi potpuno iznenađenje na mastersu u Sinsinatiju.

Izvor: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Damir Džumhur nije uspio da se revanšira Karlosu Alkarazu za poraz na Rolan Garosu.

Nakon što je uzeo set Špancu na grend slemu u Parizu ponovo je bh. teniser pomalo iznenadio protivnika, ali je i ovog puta morao da čestita protivniku – Alkaraz je dobio meč 6:1, 2:6, 6:3.

Gotovo ništa nije funkcionisalo u Džumhurovoj igri u prvom setu, posebno servis i Alkaraz je sa tri brejka stigao do 6:1.

Nakon ovakvog prvog seta djelovalo je da će Španac pregaziti Džumhura, ali umjesto toga – šok u Sinsinatiju.

Džumhur je u drugom setu napravio brejk za 2:1, potom ga potvrdio, a onda napravio još jedan pa je na kraju set riješio u svoju korist 6:2 i najavio moguću senzaciju.

To se ipak nije desilo. Nakon izgubljenog servis gema uspio je Džumhur da se vrati i smanji na 4:3 u trećem setu, međutim, Alkaraz je napravio novi brejk, a onda rutinski završio set za 6:3 i konačnu pobjedu.