Gvardiola, pogledaj koliko imam kilograma: Erling Haland na Božić stao na vagu, samo zbog Pepa

Napadač Mančester sitija javno poslao poruku menadžeru Pepu Gvardioli da se nije ugojio za Božić.

Izvor: Instagram/erling/MN Press

Golgeter Mančester sitija Erling Haland (25) objavio je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se vidi da je težak 94,4 kilograma, što je njegova "regularna" kilaža. Na taj način poslao je poruku menadžeru "građana" Pepu Gvardioli, koji je zaprijetio igračima da će ih mjeriti čim se vrate u klub sa Božića.

Mančester siti igra sljedeću utakmicu protiv Notingem Foresta u gostima 27. decembra, kada Halanda čekaju veliki dueli protiv osvajača srpske "Zlatne lopte" Nikole Milenkovića. I po svemu sudeći, biće potpuno spreman za te borbe. A Gvardiola će na mjerenju biti srećan i zadovoljan svojim najvažnijim napadačem, strijelcem 25 golova u dosadašnje 23 utakmice.

Izvor: Instagram/erling

"Juče je svaki igrač bio na mjerenju. Biću tu 25. decembra, da kontrolišem koliko su se kilograma ugojili. Mogu da jedu za Božić, ali želim da ih kontrolišem. Ako neko dođe sa tri kilograma više, ostaće u Mančesteru i neće putovati na gostovanje Notingem Forestu", upozorio je Gvardiola ekipu prije četiri dana.

Igrači Sitija dobili su neoubičajeno dugačak praznični odmor od prošlog meča, jer će imati sedam dana pauze između meča protiv Vest Hema i susreta protiv Foresta u subotu. Nakon toga će se vratiti u naporan ritam i već 1. januara gostovaće Sanderlendu, 4. januara dočekaće Čelsi, na pravoslavni Božić 7. januara igraće kod kuće protiv Brajtona... U ritmu mečeva na svaka tri dana prema trenutnom rasporedu biće sve do 11. februara.

Siti za sobom ima sedam uzastopnih pobjeda u svim takmičenjima i Gvardiola ne želi da bilo šta prepusti slučaju.



