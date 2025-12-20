Gvardiola očitao lekciju Hrvatu pred cijelim stadionom

Pep Gvardiola očitao je lekciju Jošku Gvardiolu na terenu, dugo poslije utakmice Mančester siti - Vest Hem. Bio je poslije toga upitan šta mu je rekao.

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola bio je nezadovoljan određenim detaljima u igri svog defanzivca Joška Gvardiola ove subote. Iako je njegov tim ubjedljivo pobijedio Vest Hem na domaćem terenu (3:0) i popeo se na prvo mjesto tabele Premijer lige, Španac je zadržao Hrvata na terenu da bi mu energično i slikovito objasnio gdje griješi i šta želi od njega.

Novinari su ga poslije meča pitali o čemu su razgovorali, a Gvardiola je odgovorio na to pitanje ironično.

"Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj, za praznike. Ići ću da vidim svog oca nekoliko dana, ima 94 godine i tražim neke plaže, pa sam ga pitao gdje da idem. Da li vam se sviđa ovaj odgovor? Uzgred, nije istinit", rekao je Španac.

Mančester siti rutinski je pobijedio "čekićare" golovima dvostrukog strijelca Erlinga Halanda i Tijanija Rajndersa za ubjedljivih 3:0. Norvežanin (25) je obilježio i ovaj meč, u kojem je stigao do čak 19. gola u Premijer ligi ove sezone, a čak 25 u svim takmičenjima - i to u 23 nastupa.

Uz odigrani meč više od Arsenala, Siti je ovim trijumfom bar na par sati izbio na čelo tabele Premijer lige. Bila je to sedma uzastopna pobjeda "građana" u svim takmičenjima, ali Pep Gvardiola je u svom stilu našao niz zamjerki igračima. Počev od Gvardiola, koji nije bio jedini na tapetu.

"Napredujemo. Ali sa loptom nismo bili dobri. Način na koji napadamo zavisi od toga kako se protivnik brani i igrači moraju da budu na pravim pozicijama kako bi naša igra bila tečnija. Zadovoljan sam, ne mogu to da poričem, ali način na koji igramo s loptom moramo da unaprijedimo, jer u martu ili aprilu to neće biti dovoljno da budemo kandidati za osvajanje titule".

Ekipi je čestitao Božić i dodao na to riječ "ali".

"Ovo je jedini razlog zbog kog sam ovdje, sjedim pred ovom prelijepom publikom i govorim o svojim razmišljanjima o igri. Sviđa mi se to, jer je mnogo stvari bilo zaista dobro, ali želim da budem iskren prema sebi. Rekao sam igračima: 'Srećan Božić svima, ali to neće biti dovoljno ako se ne popravimo'."

Šta mu smeta?

"Moramo da budemo hrabri u pogledu pozicioniranja. Nismo bili takvi. Koliko su oni imali šansi u prvom poluvremenu? Nula, nijednu. Ali i pored toga mi nismo bili na pravim mjestima da stvaramo prilike, da budemo čvršći. Nismo sproveli pravi proces da bismo bili dosljedniji. Điđi (Donaruma) nas je spasio. Vrlo je slično kao protiv Lidsa kada su dali gol i izjednačili na 2:2. Nisam mađioničar da znam budućnost, ali vjerujte mi - to će se desiti, ekipe će nam davati golove. Nismo na pravim pozicijama".

Insistira na tome da igrači moraju da rade ono što traži od njih.

"Ako me budu pratili, bićemo tamo gdje treba, ali moramo da se poboljšamo. Znam nivo ove lige, znam Arsenal, znam koliko su jaki. Ovo nije dovoljno. Duh je tu, ali mnogo, mnogo stvari moramo da radimo bolje."







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!