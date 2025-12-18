Pep Gvardiola napušta Mančester siti, poznat i njegov nasljednik

Izgleda da se poslije deset godina završava era Pepa Gvardiole u Mančester sitiju.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Pep Gvardiola je izgleda završio svoju misiju u Mančester sitiju i na kraju sezone će napustiti klub, prenosi "Njujork tajms". Za sada nema informacija šta je dovelo do te odluke, da li zasićenost, nezadovoljstvo ili možda to što je klub već godinama pod istragom koja bi mogla da znači oduzimanje titula i ispadanje u niži rang, ali Siti se polako sprema za život poslije njega.

Prema informacijama Dejvida Ornstina, vjerovatno najupućenijeg novinara u Engleskoj, tek pred kraj sezone će se više pričati o ovome, pošto Gvardiola ne želi da optereti ekipu ovim spekulacijama - niti mu je cilj da bude u centru pažnje.

Gvardiola inače ima ugovor do 2027. godine i njegov prijedlog je da se saradnja prekine ranije, što će značiti da će provesti tačno deset godina na "Etihadu". Došao je u ljeto 2016. godine, nakon godina dominacija u Barseloni i Bajernu, pa je od Sitija napravio najbolji tim u Engleskoj koji je osvojio šest titula u Premijer ligi, četiri Liga kupa, dva FA Kupa i jednu Ligu šampiona - prvu u istoriji za "građane".

Ko će naslijediti Gvardiolu u Sitiju?

Izvor: Midori Ikenouchi / AFP / Profimedia

Prema izvorima iz kluba, najveće šanse da naslijedi Gvardiolu ima njegov nekadašnji pomoćnik Enco Mareska. U pitanju je trener koji je Lester siti uveo u Premijer ligu, a sada već drugu sezonu zaredom vodi Čelsi sa kojim je lane osvojio Konferencijsku ligu, pa Svjetsko klupsko prvenstvo, po novom formatu.

Sarađivao je sa Pepom prije nego što je samostalno počeo da se bavi trenerskim poslom i dobio je preporuku da se vrati, dok je simptomatično da se prije nekoliko dana požalio i na uslove u Čelsiju i čini se da nije siguran da ima podršku kluba kakvu treba.

Osim njega ranije su se spominjali još i Oliver Glasner, Andoni Iraola, Roberto de Zerbi, Vensan Kompani...

