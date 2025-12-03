logo
Saša Lukić gledao kako Erling Haland ruši rekord Premijer lige!

Saša Lukić gledao kako Erling Haland ruši rekord Premijer lige!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Čudesni Norvežanin blistao u pobjedi Sitija protiv Fulama 5:4.

Erling Haland oborio rekord Premijer lige Izvor: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Norveški centarfor Erling Haland postao je igrač kome je trebalo najmanje utakmica da postigne 100 golova u Premijer ligi, u kojoj je od 2022. godine. U svom 111. nastupu u najjačem prvenstvu svijeta, postigao je 100. gol, pomogavši tako svom Mančester sitiju da pobijedi Fulam u goleadi, 5:4.

Srpski vezista Saša Lukić odigrao je do poluvremena za Fulam na Krejven kotidžu i prisustvovao je pisanju istorije, jer je Haland dao 100 golova 13 utakmica brže od dosadašnjeg rekordera, kultnog špica Blekburna i Njukasla iz devedesetih Alana Širera.

Izvor: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako u prethodne tri utakmice nije bio strijelac, Haland je dao gol u 17. minutu, a onda je rekord ukrasio i asistencijom za Tijanija Reijndersa u 37. minutu. Prije kraja poluvremena, "građani" su riješili pitanje pobjednika golom Fila Fodena za velikih 0:3, iako se Fulam nije mirio.

Foden je u nastavku postigao još jedan gol, na drugu Halandovu asistenciju u 48. minutu (1:4), a nedostižni peti gol za Siti bio je autogol igrača Fulama. Iako su se domaći borili i nisu odustajali i iako je u 78. minutu na semaforu pisalo neverovatnih 4:5, tim iz Mančestera je izdržao.

Vidi se gdje škripe "građani"

Nije potrebno mnogo poznavati fudbal da bi se vidjelo koji dio tima Pepa Gvardiole "škripi" nakon utakmice u kojoj je Siti dao pet, a primio četiri gola. Biće to problem koji će morati da rješava u toku trke za titulu protiv Arsenala, koji je prvi sa dva boda više od Sitija, dok je treći Čelsi sa četiri boda manje od "građana", takođe uz odigrani meč manje.



Tagovi

Erling Braut Haland Premijer liga Mančester siti

