Šokantne scene na Enfildu: Liverpul smjenjuje trenera koji mu je donio titulu

Šokantne scene na Enfildu: Liverpul smjenjuje trenera koji mu je donio titulu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Arne Slot bi vrlo lako mogao da ostane bez posla u Liverpulu nakon katastrofalnog poraza u Ligi šampiona od PSV-a.

Arne Slot blizu otkaza u Liverpulu Izvor: Epa/Adam Vaughan

Liverpul je zaista u očajnoj formi i prethodne noći doživio je debakl protiv PSV-a na "Enfildu" (4:1), što je treći uzastopni poraz za "redse". I prije toga imali su serije od po dva i četiri poraza, mnogo ih se nakupilo ove sezone, a ceh zbog toga mogao bi da plati trener Arne Slot.

Bez obzira na to što je prošle godine donio titulu na "Enfild", u svojoj prvoj sezoni u klubu, Arne Slot ne uspjeva da "trgne" ekipu u koju je ljetos utrošeno pola milijarde evra. Nijedno od skupocjenih pojačanja nije se uklopilo, raniji nosioci Mohamed Salah i Virdžil van Dajk igraju jako loše, pa je utisak da je Slot izgubio svlačionicu i da će zbog toga biti "bivši", što je malo ko mogao da očekuje.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Prema informacijama sa Ostrva, Liverpul će ovog jutra imati krizni sastanak na kome će donijeti konačnu odluku o Slotu. Prvo se činilo da će sigurno ostati do januara, ali je nova serija rezultata izgleda ubrzala taj proces.

Za sada nema informacija ko bi mogao da ga naslijedi, ali pretpostavka je da će Liverpul tražiti na Ostrvu. Andoni Iraola iz Liverpula se ranije već spominjao kao opcija, ne treba zauvijek otpisati ni povratak Jirgena Klopa, dok bi privremeno rješenje mogao da bude i nekadašnji kapiten Stiven Džerard.

Biće potrebno probuditi ekipu koja je klonula duhom ove sezone i koja ne liči na šampionski sastav iz prethodne, ali da je neko mogao da pretpostavi da će Amorim ostati u Junajtedu, a Slot neće u Liverpulu, tome se niko nije mogao nadati.

