Debakl Liverpula i goleade u Ligi šampiona: Kakva ludnica, 15 golova viđeno na dvije utakmice

Nevjerovatni rezultati u Ligi šampiona, šta se sve izdešavalo na devet mečeva je za prepričavanje.

Kakvo veče u Ligi šampiona, na devet utakmica viđena su čak 42 gola. Nevjerovatni rezultati i mečevi o kojima će se sigurno pričati. Real je pobijedio Olimpijakos u Pireju sa 4:3, PSŽ je dobio Totenhem sa 5:3, a Liverpul je doživio debakl na "Enfildu" pošto je PSV slavio sa 4:1.

Toliko je bilo utakmica i rezultata, da je najmanju pažnju na kraju privukao veliki derbi u kom je Arsenal dobio Bajern Minhen sa 3:1 u Londonu. I to uz neshvatljivu grešku Manuela Nojera koji je izletio na pola terena i primio gol.

ARSENAL 3-1 AFTER NEUER MISTAKEpic.twitter.com/bqzFBbYRuJ — KinG £ (@xKGx__)November 26, 2025

Ono što je takođe i te kako zabrinjavajuće je ogromna kriza u kojoj se nalazi Liverpul. Skupocjeni tim koji je obarao transfer rekorde dovođenjem Florijana Virca i Aleksandera Isaka gubi i u Premijer ligi i Ligi šampiona. Na svom terenu je izgubio od holandske ekipe, a veliki broj navijača napustio je tribine još prije kraja utakmice što je jasna poruka za Arnea Slota i ekipu koja je prošle godine osvojila titulu u domaćem šampionatu.

Što se drugih rezultata tiče Atletiko Madrid je savladao Inter golom u nadoknadi (2:1), dok je Pafos, tim koji dobro pamte navijači Crvene zvezde, uzeo bod Monaku na Kipru (2:2).

Rezultati:

Kopenhagen - Kairat 3:2

Pafos - Monako 2:2

Arsenal - Bajern 3:1

Atletiko Madrid - Inter 2:1

Frankfurt - Atalanta 0:3

Liverpul - PSV 1:4

Olimpijakos - Real Madrid 3:4

PSŽ - Totenhem 5:3

Sporting - Klub Briž 3:0

