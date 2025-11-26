logo
Lamin Jamal "ugašen" čim je igrao s Englezima: Ništa nije mogao da uradi dok su ga ponižavali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jako loša partija Lamina Jamala kome je duel sa Čelsijem bio prvi put na tlu Engleske.

Lamin Jamal Izvor: Paul Phelan / AFP / Profimedia

Lamin Jamal je bez ikakve sumnje jedan od najboljih fudbalera svijeta, međutim svoj prvi odlazak u Englesku neće pamtiti po dobrom. Prvi put u karijeri Lamin Jamal igrao je protiv kluba iz Premijer liga i osjetio je na svojoj koži zašto se kaže da se na Ostrvu igra najžešći fudbal pošto se prethodne večeri nije vidio na "Stamford bridžu".

Čelsi je pobijedio Barselonu 3:0, moglo je to da bude i ubjedljviije, dok je Lamin Jamal bio nevidljiv i sem po koje akcije na samom početku utakmice, ništa od njega nismo vidjeli dok ljutit nije napustio teren u 80. minutu.

Frustracija je bila očigledna zbog toga što ga je Mark Kukurelja "stavio u džep", pritiskao ga je od prvog do njegovog posljednjeg minuta na terenu, pokazavši da svog kolegu iz reprezentacije Španije ipak najbolje poznaje. Zapravo, niko nije čuvao do sada Lamina Jamala na taj način, eventualno Nuno Mendeš u nedavnom okršaju Barselone i Pari Sen Žermena, međutim i tada je mladi fudbaler nalazio načine da bude opasan po gol.

Čelsi - Barselona 3:0
Izvor: Youtube/ TV Arena sport

Na sve to, zbog svoje sve veće reputacije, željeli su i navijači Čelsija da ga prozivaju. Tako je "Stamford bridž" u jednom trenutku pjevao da je "Lamin Jamal samo loša verzija Estevaa", naravno na malo pogrdniji način.


Podsjetimo, Lamin Jamal je ove sezone imao problema sa pubalgijom, imao je i buran raskid, dok je nedavno bio kritikovan u Španiji zbog toga što je u posljednji čas izbjegao dolazak na okupljanje državnog tima. Ove sezone inače ima učinak od šest golova i osam asistencija na 13 utakmica.

Tagovi

Lamin Jamal FK Barselona Čelsi Liga šampiona

