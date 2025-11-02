Laminu Jamalu otkrivena teško izlječiva bolest

Otkriveno je zbog čega Lamin Jamal ne igra dobro ove sezone i često je van terena. Njemu je otkrivena pubalgija i to sve može da promeni.

Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španski fudbaler Lamin Jamal (18) briljirao je prošle sezone i zato je bio drugi u izboru za "Zlatnu loptu", međutim ove godine još nije uhvatio pravi ritam. Jedan od razloga su privatne stvari i nedaće s djevojkama, dok su tu i zdravstveni problemi koji su ga držali van terena.

Jamal je propustio četiri utakmice La Lige ove sezone zbog problema sa povredom prepona, dok je sada otkriveno da se iza toga krije malo krupniji problem. U pitanju je bolest pubalgija za koju se spekuliše da je Lamin Jamal ima.

Kako piše katalonski list "Sport", uprkos brojnim tretmanima kod doktora i terapijama koje je Lamin Jamal imao zbog problema s preponama, ipak se čini da je u pitanju hronična i teško izlječiva bolest. S obzirom da se i dalje žali na bol, doktori sumnjaju ipak na pubalgiju i strahuju da ovo može da promijeni karijerni put Lamina Jamala.

Šta je pubalgija?

Pubalgija nastaje zbog spajanja više mišića u području prepona što uzrokuje bol i neugodu, a ne zbog tipičnog istegnuća mišića. Ponekad se naziva i "sportskom kilom", a najčešće nastaje zbog neravnoteže između mišića stomačnog zida i prepona. Uobičajeni tretmani uključuju fizioterapiju i odmor.

Ipak, za Lamina Jamala opcija odmora - ne postoji. Želi da igra što više i da s Barselonom osvaja sve moguće trofeje, ali kao i kod svega doktori savjetuju različito. Bivši fizioterapeut Barselone Migen Anhel Kos ističe da situacija može da se pogorša.

"Možemo reći da postoji više faktora koji uzrokuju ovu bol u pubisu. To može biti uzrokovano njihovom fazom rasta, u kojoj se promijenila statika tijela i postoje mišići koji su patili kako rastu. Moraće živjeti s tim i moraće zato preduzeti preventivne mjere kako bi osigurao da može igrati na najvišem nivou", poručio je Kos koji je u Barseloni radio od 2000. do 2008. godine i već je imao prilike da se susreće sa ovim kod fudbalera.

Lamin Jamal nije prvi fudbaler s pubalgijom

Interesantno je da je ovaj problem na početku karijere imao i Lionel Mesi, a ustanovljen je i recimo kod Marka Veratija i Kake, s tim da je njima pravila daleko veće probleme u kasnijim fazama njihovih karijera.

"Pubalgija je komplikovana. Već neko vrijeme patim od toga, malo treniram i ne mogu igrati sve utakmice. To nije problem koji se može riješiti preko noći. Sada se osjećam bolje, ali se još nisam oporavio i još uvijek mi je potrebno liječenje", rekao je Mesi prije šest godina, dakle u svojim tridesetim.

Prema riječima drugog fiziozerapeauta Luisa Puća, s kojim je "Sport" razgovarao, poručuje se da je liječenje jako komplikovano jer se problem može prenijeti na tetive koljena, dovesti do distorzije kukova...

Nije to jedina muka Lamina Jamala

Na sve ove zdravstvene probleme, Lamin Jamal je raskinuo i tromjesečnu vezu sa pjevačicom Niki Nikol koja je redovno bila uz njega na utakmicama od kada su ozvaničili ljubav.

Za sada nema informacija gdje je "puklo", ali možda je i pritisak učinio svoje jer su mnogi nju smatrali najodgovornijom za pad u njegovoj igri. Obrisala je sve zajedničke fotografije, a vidjećemo kako će i ovo uticati na Lamina Jamal, do sada "ljubav" nije bila u kombinaciji za njegovu formu. Sada je ipak faktor.

Podsjetimo, ove sezone odigrao je osam utakmica i zabilježio tri gola i pet asistencija.

