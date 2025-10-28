logo
Barselona stavila Lamina Jamala "pod kontrolu": Ovo je jedini način da se mladi fudbaler smiri

Barselona stavila Lamina Jamala "pod kontrolu": Ovo je jedini način da se mladi fudbaler smiri

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Barselona će odsad kontrolisati objave Lamina Jamala na društvenim mrežama.

Barselona će kontrolisati objave Jamala na društvenim mrežama Izvor: Acero/AlterPhotos/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lamin Jamal ne prestaje da stvara skandal oko sebe. Možda važi za najtalentovanijeg mladog fudbalera, ali hvalospjeve o svojoj igri vrlo brzo ruši ponašanjem i nepromišljenim komentarima. Zbog toga je Barselona odlučila da preduzme mjere - odsad će klub kontrolisati sve što mladić bude izbacivao na društvenim mrežama.

Prema pisanju španskih medija, Jamal će ubuduće morati da se konsultuje sa rukovodstvom kluba i svojim menadžerom, prije nego što iskaže mišljenje. Horhe Mender, menadžer mladog fudbalera Barselone, biće zadužen za kontrolu svog klijenta, jedino će on moći da aminuje buduće objave na društvenim mrežama.

Bila je ovo verovatno krajnja mjera koju je klub mogao da preduzme zbog negativnog marketinga svog najboljeg igrača. Jamal je nedavno prozvao velikog rivala, o Real Madridu je rekao kako "kukaju i na kraju kradu", što je izazvalo veliko reakciju javnosti, a posebno gnjev iskusnog beka "kraljevskog kluba" Danija Karvahala.

Iskusni desni bek kritikovao je Jamala i pred svima ga napao: "Mnogo pričaš, hajde sada pričaj". I tokom istog susreta nije samo Jamal bio u klinču sa kapitenom, već i sa nekoliko drugih igrača. Takođe, Jamal je razbjesnio navijače rivalskog tima i izjavama prije meča, pa je tada napisao: "Strah sam ostavo u parku u Mataru, odavno".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Igrač koji izlazi iz kraja ne takmiči se zbog slave, takmiči se zbog budućnosti. Ne igra za reflektore, igra da se ne vrati unazad. Pravi pritisak nije na stadionu, već u pogledima onih koji nikada nisu prestali da vjeruju. A kada postiže gol, ne slavi zbog sebe, slavi jer taj gol može promijeniti njegov život, život njegove porodice i njegovog kraja", objavio je Jamal, uz fotografije i snimke svojih nestašluka u rodnom kraju.

Tagovi

fudbal Lamin Jamal FK Barselona

