logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrijeđen Lamin Jamal, moraće da pauzira

Povrijeđen Lamin Jamal, moraće da pauzira

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lamin Jamal se povrijedio na utakmici protiv Pari Sen Žermena i čeka ga nekoliko nedjelja pauze zbog toga. Vratiće se za dvadesetak dana na teren.

lamin jamal se povrijedio i ceka ga pauza Izvor: Mikołaj Barbanell / Alamy / Profimedia

Barselona je izgubila od Pari Sen Žermena kod kuće (2:1), a na tom meču ostala je i bez prve zvijezde tima - Lamina Jamala. Jedan od najboljih igrača današnjice se povrijedio na toj utakmici i čeka ga oko dvadesetak dana pauze, što je potvrdio i klub.

"Jamal je osjetio nelagodnost u predjelu prepona poslije meča sa PSŽ-om. Neće igrati protiv Sevilje i očekivani period oporavka je između dvije i tri nedjelje", navodi se u saopštenju španskog kluba.

Barselona je trenutno prva na tabeli Primere, ima 19 bodova i pokušaće tu da ostane i bez glavnog igrača. Ako Lamin bude pauzirao 20 dana to znači da će propustiti tri utakmice i da bi trebalo da bude spreman za derbi sa Realom koji je na programu 26. oktobra. Razlog za to je činjenica da slijedi pauza zbog reprezentativnih obaveza, pa tako neće igrati protiv Sevilje i Đirone i u Ligi šampiona protiv Olimpijakosa. Naravno, sve to pod uslovom da se ne oporavi brže od očekivanog.

 BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Lamin Jamal sokirao stajlingom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lamin Jamal FK Barselona fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC