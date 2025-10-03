Povrijeđen Lamin Jamal, moraće da pauzira

Lamin Jamal se povrijedio na utakmici protiv Pari Sen Žermena i čeka ga nekoliko nedjelja pauze zbog toga. Vratiće se za dvadesetak dana na teren.

Barselona je izgubila od Pari Sen Žermena kod kuće (2:1), a na tom meču ostala je i bez prve zvijezde tima - Lamina Jamala. Jedan od najboljih igrača današnjice se povrijedio na toj utakmici i čeka ga oko dvadesetak dana pauze, što je potvrdio i klub.

"Jamal je osjetio nelagodnost u predjelu prepona poslije meča sa PSŽ-om. Neće igrati protiv Sevilje i očekivani period oporavka je između dvije i tri nedjelje", navodi se u saopštenju španskog kluba.





The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks.pic.twitter.com/zFLebl67k5 — FC Barcelona (@FCBarcelona)October 3, 2025

Barselona je trenutno prva na tabeli Primere, ima 19 bodova i pokušaće tu da ostane i bez glavnog igrača. Ako Lamin bude pauzirao 20 dana to znači da će propustiti tri utakmice i da bi trebalo da bude spreman za derbi sa Realom koji je na programu 26. oktobra. Razlog za to je činjenica da slijedi pauza zbog reprezentativnih obaveza, pa tako neće igrati protiv Sevilje i Đirone i u Ligi šampiona protiv Olimpijakosa. Naravno, sve to pod uslovom da se ne oporavi brže od očekivanog.

