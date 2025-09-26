Lamin Jamal postao tačka razdora trenera Barselone i selektora Španije.

Izvor: Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Tom Weller / AFP / Profimedia

Selektor Španije Luis de la Fuente i trener Barselone Hansi Flik posvađali su se oko Lamina Jamala. Najtalentovaniji fudbaler planete dominira u obje ove ekipe, međutim dvojica trenera umjesto da pokušaju dodatno da mu pomognu da napreduje udarili su jedan na drugoga i time su zgrozili javnost.

Prvi je udario Hansi Flik, optužio je Luisa de la Fuentea da je kriv što je Lamin Jamal trenutno van terena zbog povrede istakavši da je morao pametnije da ga koristi i da mu smanji minutažu. Zbog istog razloga, kaže Flik, teško se povrijedio i Gavi.

Vidi opis "Ne sjećam se i ne zanima me": Oko Lamina Jamala zaratili trener Barse i selektor Španije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Međutim, Luis de la Fuente ne mari za to i smatra da nije ništa krivo uradio. Pročitao je Flikove komentare i odlučio da ih ignoriše u potpunosti tako da ga i ne zanima šta mu je zamjerio trener Barselone: "Danas, u ovom trenutku, ne sjećam se ni šta je Hansi Flik rekao, niti me to zanima."

Vidjećemo da li će mu Flik odgovoriti na ovo, ili će ga dodatno napasti zbog Gavija koji je hitno operisan i slijedi mu pauza zbog koje možda propusti i Svjetsko prvenstvo, a evidentno je da trzavice postoje i prijete da upropaste odnos Španije i Barselone.

Vicešampion u izboru za Zlatnu loptu Lamin Jamal propustio je četiri prethodne utakmice Barselone zbog povrede prepona i nije još poznato kada se vraća na teren. U tri utakmice koje je odigrao ima dva gola i tri asistencije, a Barselona protiv timova kao što je Ovijedo umije da se muči bez njega.