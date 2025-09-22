logo
Lamin Jamal sa bakom na dodjeli Zlatne lopte: Doveo cijelu familiju na crveni tepih, razdvojio oca i majku

Lamin Jamal sa bakom na dodjeli Zlatne lopte: Doveo cijelu familiju na crveni tepih, razdvojio oca i majku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vunderkind Barselone sa velikom pratnjom na dodjeli Zlatne lopte u Parizu

Lamin Jamal doveo cijelu familiju na dodjelu Zlatne lopte Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Napadač Barselone Lamin Jamal, jedan od najvećih favorita za dobijanje Zlatne lopte, stigao je u pariski teatar Šatle u društvu velikog broja rođaka.

Na crveni tepih je stao zajedno sa svojim ocem Munirom Nazrauijem, tu je bila i njegova baka Fatima, koja je stub porodice.

Lamin Jamal joj nikad nije zaboravio to što je sama došla iz Maroka u Španiju, u grad Mataro u Kataloniji. Radila je u tri smjene da bi uspjela da dovede i njegovog oca i čitavu porodicu i u tome je i uspjela. Lamin Jamal je veoma vezan za nju i doveo ju je ovog ljeta i na potpis ugovora sa Barselonom.

S obzirom na to da je jedan od najvećih favorita za osvajanje Zlatne lopte, htio je da bude prisutan i da učini zadovoljstvo i svim najbližim srodnicima. Ipak, s obzirom na to da su njegovi roditelji razvedeni još od kada je bio dijete, odvojeno se slikao sa familijom sa očeve strane i sa majčinom.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Majka Lamina Jamala je Šejla Ebana, koja je bila konobarica u trenutku u kojem se upoznala sa Jamalovim ocem, tada molerom. Laminova majka rođena je u Ekvatorijalnoj Gvineji i iako su bili razdvojeni, roditelji su uspjeli da izgrade veoma blizak odnos sa njim.

"Veoma sam zahvalan svojoj majci Šejli, jer je uz sve teškoće sa kojima se srela, uspjela da sakrije od mene loše stvari. Možda nisam imao najbolje djetinjstvo na svijetu, ali učinila je da vidim samo ljepotu i da uživam u svemu", rekao je Lamin Jamal jednom o svojoj majci. 

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Sve u svemu, novinari su izračunali da je Lamin Jamal doveo oko dvadesetak članova bliže i dalje porodice. Htio je da svi budu tu i da prisustvuju jednom od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri. 

Pogledajte porodicu Lamina Jamala na crvenom tepihu: 

Pratite uz MONDO dodjelu Zlatne lopte.

