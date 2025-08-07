logo
Objavljeni kandidati za "Zlatnu loptu" 2025: Jedno ime se izdvaja, Pari Sen Žermen dobija najboljeg?

Poznat spisak nominovanih za "Zlatnu loptu" koja će biti dodijeljena krajem septembra.

Objavljeni kandidati za Zlatnu loptu Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznati su nominovani za osvajanje "Zlatne lopte" u 2025. godini. Tu su osvajači Lige šampiona Usman Dembele i Dezire Due koji su predvodili Pari Sen Žermen do najvećeg uspjeha, kao i predstavnici Real Madrida Kilijan Mbape, Džud Belingem i Vinisijus Žunior.

Iz Barselone konkurenti za prestižno priznanje su Lamin Jamal i Pedri, a tu su i fudbalski veterani poput Harija Kejna i Mohameda Salaha.

Protekle sezone nagrađen titulu najboljeg fudbalera ponio je Pedri, a ko god da dobije "Zlatnu loptu" za sezonu 2024/25, definitivno će biti polemike. Napadač Pari Sen Žermena, Usman Dembele je prvi favorit prema kladionicama.

Na drugom mjestu favorita je nadolazeća zvijezda Lamin Jamal, potom njegov saigrač Rafinja, zatim Mohamed Salah koji je briljirao minule sezone u Premijer ligi.

Ipak, moraćemo da sačekamo ceremoniju u Parizu koja je zakazana za ponedjeljak 22. septembru i tada će biti saopštena konačna odluka.

Evo kompletnog spiska nominovanih:

Usman Dembele ( Pari Sen Žermen)

Đanluiđi Donaruma (Pari Sen Žermen)

Džud Belingem (Real Madrid)

Dezire Due (Pari Sen Žermen)

Denzel Damfis (Inter)

Seru Girasi (Borusija Dortmund)

Erling Haland (Mančester siti)

Viktor Gjokereš (Arsenal)

Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen)

Hari Kejn (Bajern Minhen)

Hviča Kvarachelija (Pari Sen Žermen)

Robert Levandovski (Barselona)

Aleksis Mekalister (Liverpul)

Lautaro Martines (Inter)

Skot Mektomini (Napoli)

Kilijan Mbape (Real Madrid)

Nuno Mendeš (Paris Sen Žermen)

Žoao Neveš (Paris Sent Žermen)

Pedri (Barselona)

Kol Palmer (Čelsi)

Rafinja (Barselona)

Deklan Rajs (Arsenal)

Fabijan Ruis (Paris Sen Žermen)

Virdžil van Dajk (Liverpul)

Mohamed Salah (Liverpul)

Vinsijus Žunior (Real Madrid)

Florijan Virc (Liverpul) 

Lamin Jamal (Barselona)

