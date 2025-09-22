U Parizu se održava tradicionalna i glamurozna dodjela Zlatne lopte Frans fudbala. Pratite je uz MONDO.

Izvor: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

U teatru Šatle Parizu ovog ponedjeljka održava se dodjela "Zlatne lopte" Frans fudbala, tradicionalna i najprestižnija individualna fudbalska nagrada na svijetu.

Svečane zvanice od 19.30 časova defilovaće crvenim tepihom, u trenutku u kojem se već bude znao plasman najboljih. Oni najbolji na svijetu biće proglašavani pojedinačno, dok veče bude odmicalo.

Ceremoniju će voditi slavni Rud Gulit i poznata britanska voditeljka Kejt Abdo. Pratite ceremoniju uz MONDO.