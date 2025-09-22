U Parizu se održava tradicionalna i glamurozna dodjela Zlatne lopte Frans fudbala. Pratite je uz MONDO.
U teatru Šatle Parizu ovog ponedjeljka održava se dodjela "Zlatne lopte" Frans fudbala, tradicionalna i najprestižnija individualna fudbalska nagrada na svijetu.
Svečane zvanice od 19.30 časova defilovaće crvenim tepihom, u trenutku u kojem se već bude znao plasman najboljih. Oni najbolji na svijetu biće proglašavani pojedinačno, dok veče bude odmicalo.
Ceremoniju će voditi slavni Rud Gulit i poznata britanska voditeljka Kejt Abdo. Pratite ceremoniju uz MONDO.
Lamin Jamal je tu, došao po Zlatnu loptu
Veliku pažnju izazvala je ekspedicija Barselone, koju je predvodio predsjednik kluba Đoan Laporta i u kojoj je Lamin Jamal (18), potencijalni osvajač Zlatne lopte.
Zlatna lopta samo jednom mogla u Srbiju
Koliko je srpskih fudbalera bilo u užoj konkurenciji za Zlatnu loptu? Samo jedan!
Apsolutni rekorder - Lionel Mesi
Čak osam puta je osvajao Zlatnu loptu Argentinac u periodu od 2009, kada je prvi put dobio priznanje kao zlatni dečko Barselone, pa do 2022, kada je dobio posljednji put, kao šampion svijeta sa Argentinom i as Intera iz Majamija.Izvor: Xinhua / Zuma Press / Profimedia
Svi osvajači Zlatne lopte - od Metjuza do Rodrija
Dosadašnji osvajači Zlatne lopte
2024. Rodri (Mančester siti)
2023. Lionel Mesi (Inter Majami)
2022. Karim Benzema (Real Madrid)
2021. Lionel Mesi (Pari Sen Žermen)
2020. Nagrada nije dodijeljena zbog pandemije korona virusa
2019. Lionel Mesi (Barselona)
2018. Luka Modrić (Real Madrid)
2017. Kristijano Ronaldo (Real Madrid)
2016. Kristijano Ronaldo (Real Madrid)
2015. Lionel Mesi (Barselona)
2014. Kristijano Ronaldo (Real Madrid)
2013. Kristijano Ronaldo (Real Madrid)
2012. Lionel Mesi (Barselona)
2011. Lionel Mesi (Barselona)
2010. Lionel Mesi (Barselona)
2009. Lionel Mesi (Barselona)
2008. Kristijano Ronaldo (Mančester junajted)
2007. Kaka (Milan)
2006. Fabio Kanavaro (Real Madrid)
2005. Ronaldinjo (Barselona)
2004. Andrej Ševčenko (Milan)
2003. Pavel Nedved (Juventus)
2002. Ronaldo (Real Madrid)
2001. Majkl Oven (Liverpul)
2000. Luiš Figo (Real Madrid)
1999. Rivaldo (Barselona)
1998. Zinedin Zidan (Juventus)
1997. Ronaldo (Inter)
1996. Matijas Zamer (Borusija Dortmund)
1995. Žorž Vea (Milan)
1994. Hristo Stoičkov (Barselona)
1993. Roberto Bađo (Juventus)
1992. Marko Van Basten (Milan)
1991. Žan-Pjer Papen (Olimpik Marsej)
1990. Lotar Mateus (Inter)
1989. Marko Van Vasten (Milan)
1988. Marko Van Basten (Milan)
1987. Rud Gulit (Milan)
1986. Igor Belanov (Dinamo Kijev)
1985. Mišel Platini (Juventus)
1984. Mišel Platini (Juventus)
1983. Mišel Platini (Juventus)
1982. Paolo Rosi (Juventus)
1981. Karl-Hajnc Rumenige (Bajern)
1980. Karl-Hajnc Rumenige (Bajern)
1979. Kevin Kigen (Hamburg)
1978. Kevin Kigen (Hamburg)
1977. Alan Simonsen (Borusija Menhengladbah)
1976. Franc Bekenbauer (Bajern)
1975. Oleg Blohin (Dinamo Kijev)
1974. Johan Krojf (Barselona)
1973. Johan Krojf (Barselona)
1972. Franc Bekenbauer (Barselona)
1971. Johan Krojf (Ajaks)
1970. Gerd Miler (Bajern)
1969. Đani Rivera (Milan)
1968. Džordž Best (Mančester junajted)
1967. Florijan Albert (Ferencvaroš)
1966. Bobi Čarlton (Mančester junajted)
1965. Euzebio (Benfika)
1964. Denis Lo (Mančester junajted)
1963. Lav Jašin (Dinamo Moskva)
1962. Jozef Masopust (Dukla Prag)
1961. Omar Sivori (Juventus)
1960. Luis Suarez (Barselona)
1959. Alfredo Di Stefano (Real Madrid)
1958. Rajmond Kopa (Real Madrid)
1957. Alfredo Di Stefano (Real Madrid)
1956. Stenli Metjuz (Blekpul)
Ovo je plasman od 11. do 15. mjesta!
11. Pedri (Barselona)
12. Hviča Kvarchelija (PSŽ)
13. Hari Kejn (Bajern)
14. Dezire Due (PSŽ)
15. Viktor Đokereš (Arsenal)
