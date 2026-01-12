Pao i peti kubanski tanker u ruke SAD: Tramp nakon hapšenja Madura poslao jezivo upozorenje Havani

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Kubu da "postigne dogovor" ili će se suočiti sa posljedicama, uz upozorenje da će dotok venecuelanske nafte i novca ka ostrvu sada biti obustavljen.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pojačala je pritisak na Kubu nakon što su američke snage 3. januara izvele operaciju u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, tokom koje je uhapšen venecuelanski lider Nikolas Maduro.

Venecuela je dugogodišnji saveznik Kube i, prema procjenama, ostrvu isporučuje oko 35.000 barela nafte dnevno, što predstavlja ključni izvor energije za kubansku ekonomiju.

Zapljene tankera pogoršavaju krizu goriva na Kubi

Taktika Trampove administracije, koja podrazumijeva zapljenu tankera sa sankcionisanom venecuelanskom naftom, već je dodatno pogoršala krizu goriva i električne energije na Kubi.

U petak su Sjedinjene Američke Države zaplijenile peti tanker za koji tvrde da je prevozio naftu iz Venecuele, kršeći američke sankcije.

Trampova poruka: "Neće više biti ni nafte ni novca"

Tramp je u nedelju na mreži Truth Social napisao:

"Kuba je godinama zivjela od velikih kolicina NAFTE i NOVCA iz Venecuele. Zauzvrat, Kuba je pruzala 'bezbjednosne usluge' posljednjim venecuelanskim diktatorima, ALI VIŠE NE!"

Dodao je i:

"NEĆE VIŠE BITI NAFTE NI NOVCA ZA KUBU - NULA! Snažno predlazem da naprave dogovor, PRIJE NEGO ŠTO BUDE PREKASNO"

Američki predsjednik, međutim, nije naveo kakav bi dogovor bio prihvatljiv, niti koje bi konkretne posljedice Kuba mogla da snosi.

Havana uzvraća: "Imamo pravo da uvozimo gorivo"

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez reagovao je porukom da Kuba ima "apsolutno pravo da uvozi gorivo" od bilo koje zemlje koja je spremna da ga proda, i to "bez miješanja ili potčinjavanja jednostranim prinudnim mjerama Sjedinjenih Država".

On je dodao da se Kuba, za razliku od SAD, ne oslanja na "ucjenu ili vojnu prinudu protiv drugih država".

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel poručio je:

"Niko nam ne diktira šta radimo"

Tramp: "Venecueli više nije potrebna zaštita"

Tramp je dodatno povezao pritisak na Kubu sa hapšenjem Madura i njegove supruge Silije Flores, koji se u SAD suočavaju sa optužbama za trgovinu drogom i druga teška krivična djela.

Kuba je godinama obezbjeđivala Madurovo lično obezbjeđenje, a kubanske vlasti tvrde da su tokom američke operacije u Karakasu poginula 32 kubanska državljanina.

Tramp je izjavio:

"Većina tih Kubanaca je MRTVA posijle prošle nedjelje napada SAD, a Venecuela više ne treba zaštitu nasilnika i reketaša koji su ih drzali kao taoce godinama."

Dodao je i:

"Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svijetu, da je štite - i štitićemo je."

Kubanski ministar spoljnih poslova odgovorio je da Kuba "nikada nije primila novčanu ili materijalnu nadoknadu za bezbjednosne usluge koje je pružala bilo kojoj zemlji".

Rubio: "Oni su u ozbiljnim problemima"

Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je prošle nedjelje da bi kubanski lideri trebalo da budu zabrinuti, rekavši da bi bio "veoma zabrinut" da je na njihovom mjestu i da su "u ozbiljnim problemima".

Tramp je u nedjelju dodatno podgrijao tenzije, podijelivši objavu na društvenim mrežama u kojoj se sugeriše da bi Rubio, kubansko-američki bivši senator Floride, mogao da postane predsjednik Kube. Uz tu objavu Tramp je napisao:

"Zvuči mi dobro!"

SAD zaoštrava politiku prema Latinskoj Americi

Tramp sve češće oblikuje americku spoljnu politiku kroz prizmu obnovljene "Monroove doktrine" iz 1823. godine, koju je preimenovao u "Donro doktrinu", naglasavajuci dominaciju SAD u zapadnoj hemisferi.

Posljednjih mjeseci fokus SAD je sve više usmjeren na Latinsku Ameriku i ljevičarske lidere sa kojima Tramp ima ideološke sukobe, dok se vojne i političke mjere pravdaju borbom protiv trgovine drogom.

Dugotrajno zategnuti odnosi SAD i Kube

Odnosi izmedju Sjedinjenih Američkih Država i Kuba napeti su jos od 1959. godine, kada je Fidel Kastro zbacio vlast koju su podržavale SAD.

Iako je tokom mandata Baraka Obame doslo do djelimičnog otopljavanja odnosa, Trampova administracija je poništila većinu tih odluka.

Nedugo po stupanju na dužnost u drugom mandatu, Tramp je ponovo uvrstio Kubu na listu država sponzora terorizma, status koji je bio ukinut samo nekoliko dana ranije odlukom predsjednika Džoa Bajdena.

Predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel poručio je:

"Oni koji sve pretvaraju u posao, čak i ljudske živote, nemaju moralno pravo da upiru prst u Kubu - ni za šta".

Dodao je:

"Oni koji danas histerično napadaju našu zemlju to čine iz bijesa zbog suverene odluke ovog naroda da izabere sopstveni politički model".

(BBC/Mondo)