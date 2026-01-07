logo
Rusi zaprijetili nuklearnim oružjem nakon zapljene tankera

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Prvi zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruske Državne dume Aleksej Žuravljov rekao je da je zapljena ruskih tankera od strane SAD jednaka napadu na Rusiju.

Rusi zaprijetili nuklearnim oružjem nakon zapljene tankera Izvor: X/Anton Gerashchenko

Sjedinjene Američke Države trenutno se nalaze u stanju "euforije nekažnjivosti” nakon hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, rekao je prvi zamjenik predsjednika Odbora za odbranu ruske Državne dume Aleksej Žuravljov, govoreći o američkoj zapljeni tankera koji je plovio pod zastavom Ruske Federacije.

Komentarišući zapjlenu tankera "Marinera", jednog od dva tankera koje su zaplijenile SAD, ruski parlamentarni zastupnik je izjavio da su postupci SAD prema brodovima obično piratstvo.

Prema njegovu mišljenju, to je u biti jednako napadu na rusku teritoriju, budući da je tanker plovio pod zastavom Rusije, prenose ruske Novosti.

Žuravljov, ruski parlamentarac koji je i ranije Americi pretio nuklearnim oružjem, smatra da na takve postupke treba reagovati odlučno i brzo jer ruska vojna doktrina predviđa čak i mogućnost upotrebe nuklearnog oružja kao odgovor na takve pretnje.

Žuravljov je također naveo da se, prema dostupnim informacijama, u blizini broda nalazila ruska podmornica i drugi ratni brodovi.

"Napasti torpedima, potopiti nekoliko američkih brodova obalne straže - 'odlično' oni čuvaju svoju obalu na nekoliko hiljada kilometara od nje - mislim da se Sjedinjene Države, koje se nakon specijalne operacije u Venecueli nalaze u svojevrsnoj euforiji nekažnjivosti, sada mogu zaustaviti samo takvim 'udarcem u nos'", prenose Novosti ruski medij Podjom.

(Telegraf/MONDO)

