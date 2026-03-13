Zelenski pobjesnio nakon Trampove odluke: Kritikovao potez SAD-a o ruskim sankcijama

Zelenski pobjesnio nakon Trampove odluke: Kritikovao potez SAD-a o ruskim sankcijama

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Zelenski bijesan nakon ublažavanja sankcija Rusiji za kupovinu nafte.

Zelenski kritikovao ublažavanje sankcija Rusiji Izvor: Youtube/The Telegraph/ Sky News/Youtube/ Donald J Trump/Screenshot/X/NEXTA/Printscreen

Američki ministar finansija Skot Besent najavio je danas ublažavanje sankcija Rusiji za kupovinu njihove nafte zarad stabilnosti na tržištu naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku koji traje već dvije nedjelje, a počeo je u subotu 28. februara bombardovanjem Teherana i mnogih drugih gradova u Iranu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da to nije dobra odluka Sjedinjenih Država, prenosi "Skaj Njuz".

"Ublažavanje sankcija će dovesti do jačanja Rusije. Čuli smo signale da to ima veze sa stabilizacijom situacije, ali iz mog ugla, logika je potpuno drugačija.

Realnost je da Rusija troši novac na oružje - primarno na dronove kojim izvršava masovne napade po Ukrajini. Obavještajni podaci pokazuju da se isti dronovi koriste u napadima Irana na države na Bliskom istoku.

Isti dronovi, takođe, se koriste za napade na evropske i američke snage koje su prisutne u tom regionu. Zaključak je da ublažavanje sankcija, koje će dovesti do većeg broja dronova koji će vas napadati, je loša odluka", ocijenio je predsednik Ukrajine.

(Mondo.rs)  

