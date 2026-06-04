Astronauti se na Zemlju vrate viši: Ovako boravak u svemiru utiče na ljudsko tijelo

Boravak u svemiru mijenja ljudsko tijelo na načine koji su teško zamislivi na Zemlji. Astronauti nakon višemjesečnih misija na Međunarodnoj svemirskoj stanici mogu da porastu i do šest centimetara.

Izvor: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Svaki astronaut koji se vrati kući poslije dugog boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) primjetno je viši nego kada je lansiran. Osoba visoka 183 centimetra može da dobije i do šest centimetara visine.

Dodatna visina nestaje u roku od nekoliko nedjelja, ponekad čak i dana - Skot Keli izgubio je gotovo svu svoju "dobijenu" visinu u roku od 48 sati nakon slijetanja, ali dok traje, ona je stvarna, mjerljiva i direktna posljedica onoga što gravitacija svakodnevno radi ljudskoj kičmi od rođenja, objašnjava Smithsonian Magazine.

Na Zemlji tjelesna težina neprestano pritiska kičmeni stub. Pršljenovi i mekani diskovi između njih nalaze se pod stalnim opterećenjem. To je djelimično razlog zbog kojeg je čovjek mjerljivo niži uveče nego ujutru - cijeli dan proveden u uspravnom položaju "istisne" malo visine iz organizma.

U orbiti se to opterećenje u potpunosti uklanja. Astronaut na ISS-u nalazi se u neprekidnom slobodnom padu, a kičma više nije sabijena težinom tijela. Oslobođena tog opterećenja, ona se izdužuje, piše Space Daily.

Šta se zapravo širi?

Najpoznatije objašnjenje odnosi se na međupršljenske diskove - jastučići bogati tečnošću između pršljenova koji, u teoriji, upijaju više tečnosti kada nestane pritisak i tako razdvajaju pršljenove. Ta slika nije pogrešna, ali nije potpuna.

Istraživanje sprovedeno ultrazvučnim snimanjem na ISS-u pokazalo je da se i paraspinalni mišići - duboki mišići koji se protežu duž kičme i koji se na Zemlji neprekidno bore protiv gravitacije - mijenjaju u uslovima mikrogravitacije. Opuštaju se na način koji na Zemlji nije moguć, što dodatno doprinosi izduživanju kičme, više nego što bi samo širenje diskova proizvelo.

Rezultat spolja izgleda isto: astronaut postaje viši. Međutim, mehanizam je složeniji od jednostavne priče o tečnosti u diskovima, a ta razlika je važna za razumijevanje onoga što slijedi.

Ono što slijedi je teži dio

Povećanje visine lako je uočiti, ali je samo po sebi najmanje važno. Ono zapravo ukazuje na činjenicu da kičma mjesecima funkcioniše u uslovima za koje nikada nije bila predviđena, a promjene koje se akumuliraju ne povlače se u istom vremenskom okviru kao i visina.

Astronauti u svemiru gube između 1 i 1,5 odsto gustine kostiju u dijelovima tijela koji nose najveće opterećenje - kukovima i nogama. NASA je dokumentovala da se dio ovog gubitka nije u potpunosti oporavio ni godinu dana nakon povratka na Zemlju.

Paraspinalni mišići pokazuju masnu infiltraciju nakon dugih misija, koja ostaje prisutna i po povratku u normalnu gravitaciju.

Bivši astronaut Frenk Rubio, koji je proveo 371 dan na Međunarodnoj svemirskoj stanici, prijavio je značajne bolove u donjem dijelu leđa nakon slijetanja. Kako je rekao, njegova kičma jednostavno više nije bila navikla da neprestano održava držanje tijela poslije mjeseci bezbrižnog lebdenja.

Zašto je ovo važno?

Praktični značaj ovih promjena naglo raste sa dužinom misije. Let na Mars držao bi posadu u uslovima smanjene ili nulte gravitacije mnogo duže nego bilo koja misija na ISS-u. Promjene na kičmi bile bi proporcionalno veće, a period oporavka znatno duži - pod pretpostavkom da je potpuni oporavak uopšte moguć.

Postoje i jednostavne inženjerske posljedice. Ako su članovi posade tokom leta primjetno viši i fizički drugačije građeni, to utiče na dimenzije svemirskih odijela, sjedišta i skučenih prostora u koje moraju da se smjeste.

Svemirske letjelice projektovane prema mjerama tijela pre lansiranja moraju da imaju ugrađenu rezervu prostora za posadu koja će tri mjeseca nakon početka misije biti i do šest centimetara viša.

Privremeno povećanje visine, drugim riječima, predstavlja koristan pokazatelj. Ono ukazuje na tijelo koje prolazi kroz neprekidno fiziološko prilagođavanje okruženju za koje nikada nije bilo stvoreno. Povratak na Zemlju nije jednostavno pritiskanje dugmeta za resetovanje, već početak novog procesa prilagođavanja, koji može da traje godinu dana ili čak duže.

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