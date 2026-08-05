logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Francuski strimeri osuđeni nakon smrti muškarca kojeg su zlostavljali u prenosu uživo

Francuski strimeri osuđeni nakon smrti muškarca kojeg su zlostavljali u prenosu uživo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Dvojica francuskih strimera osuđena su na uslovne zatvorske kazne zbog zlostavljanja i ponižavanja muškarca tokom prenosa uživo. Žrtva je preminula, ali nisu osuđeni za ubistvo.

profimedia-1120846142.jpg Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Dvojica francuskih strimera osuđena su na uslovne zatvorske kazne nakon smrti muškarca kojeg su, uz njegov pristanak, nekoliko dana zlostavljali i ponižavali u direktnom prenosu na njegovom sopstvenom kanalu, izjavio je advokat jednog od osuđenih.

Krivični sud u Nici proglasio je strimere Safina Hamadija i Ovena Senazandotija krivim za zlostavljanje 46-godišnjeg Rafaela Gravena, poznatom na internetu kao Žan Pormanov, kao i za podsticanje mržnje zbog uvreda koje su mu upućivali.

Oni nisu bili optuženi za ubistvo, jer su vještaci ustanovili da je Graven preminuo usljed narušenog zdravstvenog stanja, dok su on i njegovi zlostavljači spavali.

Optuženi su tvrdili da su nasilje i ponižavanje bili unaprijed osmišljeni i djelimično inscenirani, te da je Graven na sve pristao.

Hamadi, koji je tokom suđenja izrazio kajanje, osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od 18 mjeseci i novčanu kaznu od 5.000 evra, dok je Senazandoti osuđen na uslovnu kaznu zatvora od dvije godine i novčanu kaznu od 15.000 evra.

Obojici je izrečena i šestomjesečna zabrana objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama.

Incident, koji je emitovan na platformi "Kik", prošle godine je šokirao francusku javnost, pokazavši koliko uznemirujući sadržaji mogu biti prisutni na svim dostupnim dijelovima interneta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska strimeri presuda mučenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ