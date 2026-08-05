Francuski strimeri osuđeni nakon smrti muškarca kojeg su zlostavljali u prenosu uživo

Dvojica francuskih strimera osuđena su na uslovne zatvorske kazne zbog zlostavljanja i ponižavanja muškarca tokom prenosa uživo. Žrtva je preminula, ali nisu osuđeni za ubistvo.

Izvor: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Dvojica francuskih strimera osuđena su na uslovne zatvorske kazne nakon smrti muškarca kojeg su, uz njegov pristanak, nekoliko dana zlostavljali i ponižavali u direktnom prenosu na njegovom sopstvenom kanalu, izjavio je advokat jednog od osuđenih.

Krivični sud u Nici proglasio je strimere Safina Hamadija i Ovena Senazandotija krivim za zlostavljanje 46-godišnjeg Rafaela Gravena, poznatom na internetu kao Žan Pormanov, kao i za podsticanje mržnje zbog uvreda koje su mu upućivali.

Oni nisu bili optuženi za ubistvo, jer su vještaci ustanovili da je Graven preminuo usljed narušenog zdravstvenog stanja, dok su on i njegovi zlostavljači spavali.

Optuženi su tvrdili da su nasilje i ponižavanje bili unaprijed osmišljeni i djelimično inscenirani, te da je Graven na sve pristao.

Hamadi, koji je tokom suđenja izrazio kajanje, osuđen je na uslovnu kaznu zatvora od 18 mjeseci i novčanu kaznu od 5.000 evra, dok je Senazandoti osuđen na uslovnu kaznu zatvora od dvije godine i novčanu kaznu od 15.000 evra.

Obojici je izrečena i šestomjesečna zabrana objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama.

Incident, koji je emitovan na platformi "Kik", prošle godine je šokirao francusku javnost, pokazavši koliko uznemirujući sadržaji mogu biti prisutni na svim dostupnim dijelovima interneta.