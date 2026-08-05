Banjaluka dobila novu odluku o parkingu: Odbornici usvojili i kredit od 18 miliona KM za obnovu centra

Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su novu odluku o naplati parkinga, kao i kreditno zaduženje od 18 miliona KM za obnovu gradskog jezgra.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su danas novu Odluku o upravljanju javnim parkiralištima i garažama na teritoriji grada koji su u režimu naplate, čime su stvoreni uslovi za novi sistem organizacije i naplate parkinga u gradu.

Na vanrednoj sjednici održanoj danas podršku su dobile sve četiri tačke dnevnog reda, među kojima su i odluke koje se odnose na parking, objedinjenu naplatu komunalnih usluga, kao i kreditno zaduženje za finansiranje kapitalnih investicija.

Prema informacijama objavljenim na zvaničnoj internet stranici Grada, usvojena je i Odluka o plaćanju komunalnih usluga i naknada u sistemu objedinjene naplate na području Banjaluke.

Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac pozdravila je usvajanje odluke o parkingu, istakavši da Banjaluka, kao i druge lokalne zajednice, treba da ostvaruje prihode od naplate parkiranja, ali i da će novi sistem doprinijeti uvođenju reda na gradskim parkiralištima.

Pored odluke o parkingu, odbornici su usvojili i Odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 18 miliona KM, namijenjenu finansiranju kapitalnih investicija i obnovi gradskog jezgra.

Gradonačelnik Draško Stanivuković ranije je rekao da kredit neće biti iskorišten za estetsko uređenje centra, već prije svega za rekonstrukciju dotrajale komunalne infrastrukture.

"U centru grada i dalje imamo azbestne cijevi. Toplovodna, vodovodna i kanalizaciona mreža stare su između 50 i 70 godina, zbog čega je neophodna njihova potpuna rekonstrukcija", rekao je Stanivuković.

Kako je naveo, oko 17 miliona KM biće uloženo u obnovu infrastrukture u centru grada, dok je dodatnih 10 miliona KM planirano za rekonstrukciju toplovodne i vodovodne mreže u Boriku, Obilićevu i Starčevici, s ciljem smanjenja gubitaka u sistemu.