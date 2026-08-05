Vlada FBiH: Većinski vlasnik Željezare Zenica odbio oba ponuđena modela za spas kompanije

Kompanija "H i P" iz Zvornika odbila je oba modela koja je Vlada FBiH ponudila za očuvanje proizvodnje i radnih mjesta u Novoj željezari Zenica.

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Kompanija "H i P" iz Zvornika, većinski vlasnik "Nove željezare Zenica", odbila je oba modela koja je Vlada Federacije BiH ponudila s ciljem očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici.

Kako je saopšteno iz Vlade FBiH, na današnjem sastanku ponuđena su dva konkretna rješenja - otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja Željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom.

Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu vrijednosti, kao i potpunu pravnu, finansijsku, tehničku i analizu uticaja na životnu sredinu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručio je radnicima da nisu ostavljeni bez podrške.

"Radnici nisu ostavljeni. Pravnu borbu nastavljamo revizijom pred Vrhovnim sudom FBiH, a razmotrićemo i sve druge zakonite mogućnosti za očuvanje proizvodnje", poručio je Lakić.

Iz Vlade podsjećaju da Federacija BiH posjeduje manje od osam odsto vlasničkog udjela u kompaniji i da zbog toga nema upravljačku kontrolu nad Željezarom.

"Odbijanjem ponuđenih rješenja, većinski vlasnik nije preuzeo odgovornost koju zahtijeva ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze radnici, kompanija i cijeli industrijski lanac vezan za Željezaru", navodi se u saopštenju Vlade FBiH.