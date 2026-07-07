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Preminuo radnik Nove Željezare Zenica koji je teško povrijeđen u nesreći u krugu fabrike

Preminuo radnik Nove Željezare Zenica koji je teško povrijeđen u nesreći u krugu fabrike

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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Radnik Nove Željezare Zenica, koji je prije nekoliko dana teško povrijeđen u industrijskoj nesreći u krugu fabrike, preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Preminuo radnik Nove Željezare Zenica koji je teško povrijeđen u nesreći u krugu fabrike Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Nakon nesreće radnik je hitno prebačen u KCUS, gdje je bio smješten na Odjelu intenzivne njege zbog teških opekotina koje je zadobio tokom incidenta, piše Klix.ba.

Iz Nove Željezare Zenica ranije su pojasnili da je do incidenta došlo tokom uobičajenih radnih aktivnosti pretakanja industrijskog kisika koji za potrebe kompanije isporučuje kompanija Messer.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila tokom procesa spajanja na cisternu. Radnik je zadobio teške opekotine, dok je drugi radnik, zaposlenik kompanije Messer koji se nalazio u neposrednoj blizini, od siline udara odbačen, ali je prošao s lakšim povredama. U incidentu je lakše povrijeđen još jedan radnik angažovan od strane kompanije Messer.

Uviđaj su obavili službenici Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Zenica pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. U istragu su uključeni i inspektor za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, inspektor zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i ovlašteni vještak mašinske struke za oblast energetike.

Sindikalni predstavnici su nakon nesreće izrazili zabrinutost zbog uslova rada i zatražili da se do kraja utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Istraga je i dalje u toku.

(Mondo)

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Željezara Zenica smrt radnik

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