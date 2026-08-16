U Bugarskoj privedeno 18 osoba: Osumnjičeni za veze sa međunarodnom neonacističkom organizacijom

Osamnaest osoba privedeno je u bugarskom gradu Plovdivu zbog sumnje da su povezane sa međunarodnom neonacističkom organizacijm "Krv i čast", javila je novinska agencija Novinite pozivajući se na lokalnu policiju.

Izvor: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Tokom pretresa otkriveni su kukasti krst i drugi simboli, zabranjeni bugarskim zakonom, prenijela je agencija.

Među privedenima su studenti i tri mlade žene, od kojih pojedine već imaju krivični dosije. Agencija navodi da je među privedenima djevojka od 17 godina.

Jedan od osumnjičenih navodno je umiješan u napad na dva državljana Nepala.

Organizacija "Krv i čast" osnovana je u Velikoj Britaniji 1987. godine. Ime potiče od slogana Hitlerjugenda "Blut und ehre".