Burgas je nova zvijezda Evrope: Evo šta vas čeka u gradu domaćinu Evrovizije 2027.

Burgas je skriveni dragulj na bugarskoj obali, ali će uskoro postati mnogo poznatiji. Ovaj grad na Crnom moru biće domaćin Evrovizije 2027. Evo šta nudi Burgas i zbog čega je vrijedan posjete.

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Mnogi su očekivali da će pobjeda Bugarske na Pesmi Evrovizije značiti da će prijestonica Sofija biti domaćin takmičenja 2027. godine. Međutim, kao iznenađenje, odlučeno je da će tu ulogu preuzeti Burgas.

Iako je daleko manje poznat međunarodnoj publici, Burgas je već jedno od omiljenih ljetovališta u Bugarskoj. Dolazak Evrovizije u maju naredne godine mogao bi da njegove plaže, živopisnu obalu i opuštenu letnju atmosferu stavi u centar pažnje međunarodne javnosti.

I dok će takmičenje nesumnjivo privući veliki broj posjetilaca, Burgas ima mnogo toga da ponudi i van evrovizijske euforije. Od dugih pješčanih plaža i zelenih parkova do restorana sa morskim specijalitetima, kulturnih znamenitosti i živahne umjetničke scene, ovaj grad je i te kako vrijedan posjete.

Bilo da u Burgas dolazite zbog Evrovizije ili jednostavno želite da otkrijete zbog čega je ovaj grad toliko popularan, evo šta bi trebalo da znate.

Kako stići do Burgasa

Burgas je četvrti najveći grad u Bugarskoj i nalazi se na obali Crnog mora. Poznat je po peščanim plažama i bistrom, plavom moru.

Od Sofije je udaljen oko 400 kilometara, dok je od Varne, rodnog grada Dare, pobjednice Evrovizije 2026. godine, udaljen nešto manje od 150 kilometara.

Aerodrom u Burgasu zapravo je bolje povezan sa Evropom nego što bi se moglo očekivati.

Nalazi se svega desetak kilometara od centra grada i ima direktne letove ka brojnim evropskim gradovima, među kojima su London, Rim i Berlin. Do centra Burgasa lako se stiže autobusom, koji saobraća često između aerodroma i grada.

Ako planirate da putovanje u Burgas spojite sa posjetom Sofiji, vozovi između dva grada saobraćaju oko osam puta dnevno. Najbrže putovanje traje pet sati i 43 minuta.

Autobus je još brža opcija, sa putovanjem koje traje najmanje pet sati. Autobusi između Sofije i Burgasa saobraćaju u prosjeku šest puta dnevno.

Po dolasku u Burgas, lako je iznajmiti električni bicikl, a grad ima i solidno razvijen sistem javnog prevoza. Najjednostavniji način za snalaženje je gradski prevoznik Burgasbus.

Gdje odsjedati

Poznato je da održavanje Evrovizije u nekom gradu često dovodi do naglog rasta cijena smještaja, ali Burgas je i inače prilično pristupačan kada su hoteli u pitanju.

Provjera cijena koju je napravila ekipa Euronews Travel-a pokazala je da se u avgustu mogu pronaći privatne sobe već od 32 evra po noćenju, dok cijene hotela sa četiri zvezdice počinju od oko 67 evra.

Moguće je pronaći i noćenje u luksuznom hotelu sa pet zvjezdica Hotel Residence Promenade, neposredno uz plažu, po cijeni od oko 130 evra.

Šta obići u Burgasu

Nijedno putovanje u ovaj grad nije potpuno bez odlaska na neku od njegovih plaža, a Burgas nudi opcije za različite ukuse.

Centralna i Severna plaža živahne su i okružene brojnim restoranima i barovima, dok su plaže Sarafovo i Kraymorie mirnije i poznate po prirodnim ljepotama.

Pristanište Burgasa jedno je od mjesta koje ne bi trebalo propustiti nakon dana provedenog na plaži. Sa njega se pruža odličan pogled na grad, a idealno je i za posmatranje zalaska sunca.

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U blizini se nalazi Morski vrt, gotovo pet kilometara duga zona sa uređenim stazama za šetnju kroz veliki gradski park.

Morski vrt je pogodan i za vožnju bicikla, a posjetioci mogu da vide egzotične biljne vrste, kulturne spomenike i neke od najimpresivnijih primera arhitekture na Balkanu.

Stari grad Burgasa je uglavnom pješačka zona, sa velikim brojem restorana, barova i prodavnica, ali i pravoslavnom crkvom Svetih Ćirila i Metodija.

Kultura je takođe važan dio života grada. Festival peščanih skulptura održava se od početka jula do kraja septembra i svake godine predstavlja umetnike i radove inspirisane međunarodnom popularnom kulturom.

Još jedan važan događaj je Spice Music Festival. Na ovogodišnjem izdanju početkom avgusta nastupio je i Luis Fonsi, pjevač poznat po svjetskom hitu "Despacito".

Šta jesti i piti

Bugarska kuhinja možda nije toliko poznata kao gastronomija drugih dijelova Evrope, ali ima mnogo toga da ponudi, a Burgas je odlično mjesto za upoznavanje sa lokalnim specijalitetima.

S obzirom na to da je grad na moru, riba i morski plodovi zauzimaju posebno mjesto na jelovnicima. Jedan od lokalnih specijaliteta su dagnje na burgaski način, pripremaju se u ljušturama sa lukom, paradajzom, paprikom i aromatičnim začinima.

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Popularna je i crnomorska romb-riba, koja se najčešće služi pečena na roštilju.

Burgas je dobro mjesto i za upoznavanje sa jelima iz drugih dijelova Bugarske. Među njima je strandžanski djado, tradicionalno sušeno i začinjeno meso, kao i šopska salata, jedno od najpoznatijih bugarskih jela. Pravi se od paradajza, krastavca, luka i paprike, a odozgo se posipa rendanim sirom sirene, vrstom bijelog slanog sira.

Kada je riječ o piću, vrijedi probati Burgas 63, rakiju napravljenu od lokalnog grožđa. Tu su i bugarska vina, među kojima se posebno izdvaja punije crveno vino mavrud, kao i lokalno pivo Burgasko, koje se u Burgasu proizvodi još od 1971. godine.

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Hrana i piće u Burgasu relativno su jeftini. Prema podacima platforme Numbeo, obrok u povoljnom restoranu u prosjeku košta oko 12,39 evra. Pola litra točenog lokalnog piva košta oko 1,79 evra, dok je za obrok za dijve osobe u restoranu srednje kategorije, sa tri jela i bez pića, potrebno izdvojiti oko 40,90 evra.

Sa dolaskom Evrovizije, Burgas će naredne godine imati priliku da pokaže i svoju drugu stranu, onu koja nema mnogo veze sa velikom muzičkom scenom, već sa plažama, morem, hranom, kulturom i opuštenim načinom života zbog kojeg ga Bugari već dugo vole.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)