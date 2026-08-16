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Nevjerovatna zagonetka planete: Mont Everest je najviša planina, ali je ova viša i od njega

Nevjerovatna zagonetka planete: Mont Everest je najviša planina, ali je ova viša i od njega

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Svi znamo da je Mont Everest najviša planina na svijetu, ali odgovor zavisi od toga kako mjerimo visinu. Ako se računa od podnožja do vrha, titula pripada havajskoj Mauna Kei.

Zagonetka planete: Mont Everest je najviše planina, ali je ova viša i od njega Izvor: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

Kada se govori o najvišoj planini na svetu, odgovor je gotovo uvek isti – Mont Everest na Himalajima. Ipak, postoji zanimljiva caka zbog koje bi titula mogla da pripadne jednoj havajskoj planini. Ako se visina meri od njenog pravog podnožja, duboko ispod površine Pacifika, Mauna Kea nadmašuje Everest.

Mauna Kea, ugašeni vulkan na Velikom ostrvu Havaja, izdiže se oko 4.205 metara iznad nivoa mora. Međutim, njen najveći dio nalazi se ispod okeana. Kada se mjeri od podnožja na dnu mora do vrha, ukupna visina Mauna Kee iznosi oko 10.200 metara.

Za poređenje, vrh Everesta nalazi se na 8.849 metara nadmorske visine. Zbog toga se Everest smatra najvišom planinom na Zemlji prema standardnom načinu mjerenja – od nivoa mora do vrha. Upravo je način na koji se računa visina razlog zbog kojeg se oko ove titule često vode zanimljive rasprave.

Postoji još jedan način da se porede ove dvije planine. Kada se posmatra udaljenost od centra Zemlje, zbog oblika naše planete, prednost nema Everest, već vrh vulkana Čimborazo u Ekvadoru. Zemlja nije savršena lopta, već je blago spljoštena na polovima, pa su tačke u blizini ekvatora udaljenije od njenog centra.

Tako odgovor na pitanje „koja je najviša planina na svijetu?“ zapravo zavisi od kriterijuma. Everest je najviši iznad nivoa mora, Mauna Kea je viša od podnožja do vrha, dok je Čimborazo najudaljeniji od centra Zemlje. Naizgled jednostavno pitanje tako ima čak tri različita odgovora.

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Tagovi

mont everest planine Havaji

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