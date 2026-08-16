Ni autopilot, niti vještačka inteligencija: Ovo vozači najviše traže u novom automobilu

Istraživanje na 19.000 vozača otkrilo je najtraženiju opremu u novim automobilima. Grijanje sjedišta je na prvom mjestu, a slijede parking senzori i kočenje.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Proizvođači automobila sve više ulažu u napredne tehnologije i digitalne sisteme, ali istraživanje kompanije AutoPacific pokazuje da kupci i dalje najviše cijene praktične funkcije koje svakodnevno koriste.

U anketi sprovedenoj među više od 19.000 vozača koji planiraju kupovinu automobila u naredne tri godine, čak 47 odsto ispitanika navelo je da im je grijanje sjedišta najpoželjnija oprema u novom vozilu, piše Motor1.

Odmah iza njega nalaze se prednji i zadnji parking senzori (45%) i automatsko kočenje pri vožnji unazad (44%).

Veliko interesovanje vlada i za električno podesiva prednja sjedišta, pomoć pri promjeni trake, adaptivni tempomat sa zadržavanjem vozila u traci, upozorenje na vozila koja nailaze sa strane prilikom izlaska iz parking mjesta, bežično punjenje telefona i ugrađenu kameru.

Na listi najtraženijih opcija našao se i pogon na sva četiri točka, koji je važan za 39 odsto ispitanika.

Istraživanje je pokazalo i da vozači imaju sve više povjerenja u napredne sisteme pomoći. Čak 62 odsto ispitanika kaže da nema problem da prepusti automobilu pojedine zadatke, poput održavanja vozila u traci ili automatskog parkiranja.

To je više nego prethodnih godina, što pokazuje da povjerenje u moderne bezbjednosne tehnologije nastavlja da raste.