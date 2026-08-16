logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lazanje prema receptu nutricioniste: Obiluju proteinima i vlaknima za duži osjećaj sitosti

Lazanje prema receptu nutricioniste: Obiluju proteinima i vlaknima za duži osjećaj sitosti

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Integralne kore, pečurke, paradajz i bosiljak pretvaraju omiljeno italijansko jelo u ukusan i hranljiv posni ručak.

Proteinske posne lazanje sa pečurkama: Ukusan i zdrav obrok za dane posta Izvor: Shutterstock

Ove posne lazanje nutricioniste Tijane Mladenović spajaju poznate ukuse sa sastojcima koji dobro zasićuju, a jedna porcija obezbjeđuje više od 20 grama proteina.

Potrebno vam je

  • 500 g integralnih kora za lazanje (standardne veličine, dovoljno za tri sloja)
    450 g tofua
    200 g šampinjona
    pola glavice crnog luka
    4 čena bijelog luka
    2 kašike maslinovog ulja
    200 ml nezaslađenog biljnog mlijeka
    sok od pola limuna
    kašičica sušenog bosiljka
    1l paradajz sosa
    2 kašičice himalajske soli
    listovi svježeg bosiljka za dekoraciju

Priprema

Lazanje skuvati u slanoj vodi prema uputstvu, ocijediti ih, isprati hladnom vodom i ostaviti da se ohlade. U tiganju na blago zagrijanom maslinovom ulju izdinstati crni luk, bijeli luk i pečurke. Tofu dobro ocijediti koristeći ubrus ili čistu krpu. Izmrviti ga u činiju, dodati biljno mlijeko, sok od limuna, bosiljak, so i izdinstano povrće pa dobro izmiješati da se sjedini. Rernu zagrijati na 180 stepeni. Pleh za pečenje prvo namazati paradajz sosom, zatim poređati četiri kore za lazanje, dodati mješavinu sa povrćem, još jedan sloj paradajz sosa pa drugi sloj kora. Ponoviti postupak dok se ne utroši sav materijal, na kraju sve preliti ostatkom paradajz sosa. Peći 45 minuta. Na kraju ukrasiti listovima svježeg bosiljka.

Peku se 45 minuta i na kraju ukrašavaju listovima svježeg bosiljka
Izvor: Shutterstock

Zašto su ove lazanje dobar izbor?

Tofu je izvor kompletnih biljnih proteina, odnosno sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, što je posebno korisno u posnom obroku bez mesa, jaja i mlječnih proizvoda. Integralne kore donose više vlakana od običnih, dok paradajz obezbjeđuje likopen, antioksidans čija se iskoristljivost povećava termičkom obradom. Maslinovo ulje pomaže njegovu apsorpciju, jer je likopen rastvorljiv u mastima, a istovremeno obezbjeđuje pretežno mononezasićene masne kiseline i polifenole. Bosiljak sadrži biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom, među kojima su flavonoidi i fenolne kiseline.

Izvor: Ltmfitt.com

Možda će vas zanimati

Tagovi

lazanje recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA