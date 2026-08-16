Lazanje prema receptu nutricioniste: Obiluju proteinima i vlaknima za duži osjećaj sitosti

Integralne kore, pečurke, paradajz i bosiljak pretvaraju omiljeno italijansko jelo u ukusan i hranljiv posni ručak.

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Ove posne lazanje nutricioniste Tijane Mladenović spajaju poznate ukuse sa sastojcima koji dobro zasićuju, a jedna porcija obezbjeđuje više od 20 grama proteina.

Potrebno vam je

500 g integralnih kora za lazanje (standardne veličine, dovoljno za tri sloja)

450 g tofua

200 g šampinjona

pola glavice crnog luka

4 čena bijelog luka

2 kašike maslinovog ulja

200 ml nezaslađenog biljnog mlijeka

sok od pola limuna

kašičica sušenog bosiljka

1l paradajz sosa

2 kašičice himalajske soli

listovi svježeg bosiljka za dekoraciju

Priprema

Lazanje skuvati u slanoj vodi prema uputstvu, ocijediti ih, isprati hladnom vodom i ostaviti da se ohlade. U tiganju na blago zagrijanom maslinovom ulju izdinstati crni luk, bijeli luk i pečurke. Tofu dobro ocijediti koristeći ubrus ili čistu krpu. Izmrviti ga u činiju, dodati biljno mlijeko, sok od limuna, bosiljak, so i izdinstano povrće pa dobro izmiješati da se sjedini. Rernu zagrijati na 180 stepeni. Pleh za pečenje prvo namazati paradajz sosom, zatim poređati četiri kore za lazanje, dodati mješavinu sa povrćem, još jedan sloj paradajz sosa pa drugi sloj kora. Ponoviti postupak dok se ne utroši sav materijal, na kraju sve preliti ostatkom paradajz sosa. Peći 45 minuta. Na kraju ukrasiti listovima svježeg bosiljka.

Peku se 45 minuta i na kraju ukrašavaju listovima svježeg bosiljka

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Zašto su ove lazanje dobar izbor?

Tofu je izvor kompletnih biljnih proteina, odnosno sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, što je posebno korisno u posnom obroku bez mesa, jaja i mlječnih proizvoda. Integralne kore donose više vlakana od običnih, dok paradajz obezbjeđuje likopen, antioksidans čija se iskoristljivost povećava termičkom obradom. Maslinovo ulje pomaže njegovu apsorpciju, jer je likopen rastvorljiv u mastima, a istovremeno obezbjeđuje pretežno mononezasićene masne kiseline i polifenole. Bosiljak sadrži biljna jedinjenja sa antioksidativnim dejstvom, među kojima su flavonoidi i fenolne kiseline.

Izvor: Ltmfitt.com