Recept za lazanje pitu od gotovih kora - svaka korica se premazuje jogurtom i grizom, a fil je bogat mljevenim mesom, kačkavaljem i bešamel sosom!

Izvor: Shutterstock

Italijanska kuhinja je često omiljeni izbor za ručak ili večeru, a pored pice, lazanje su specijalitet kom rijetko ko može da odoli.

Ako volite ukus lazanja, onda će vas ova lazanje pita oduševiti. Fil je sličan kao kod originalnih lazanji, aeli se umesto kora za lazanje koriste gotove kore za pitu. Sa puno kačkavalja, mesa, paradajza u aromatičnom spoju sa mirisnim origanom, ova pita je dobar izbor i za svakodnevni obrok, ali i kao predjelo za slavlja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: oko 10 do 12 parčića

Vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Pakovanje kora za pitu

3 jajeta

250 ml jogurta

3 kašike griza

500g miješanog mljevenog mesa

200ml paradajz soka

1 crni luk

2 čena bijelog luka

300g kačkavalja

300ml mlijeka

2 kašike brašna

So

Biber

Origano

Ulje

Vidi opis Lazanje pita od gotovih kora: "Naša" verzija italijanskog jela koja se lakše pravi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Letina kuhinja Br. slika: 7 7 / 7

Priprema:

1. Korak: Priprema fila od mesa

Crni luk sitno isjeckajte, propržite na malo ulja, pa dodajte mljeveno meso. Pržite meso sa lukom par minuta, pa dodajte paradajz sok. Dinstajte dok meso ne bude gotovo, pa dodajte isjeckani bijeil luk, so, biber i origano.

2. Korak: Bešamel sos

Od mlijeka i brašna skuvajte bešamel sos, a kačkavalj izrendajte. U manjoj šerpi sipajte malo ulja. Dodajte dvije kašike brašna i kratko ga proprži na srednjoj vatri (1–2 minuta), samo da izgubi sirov ukus – ne treba da potamni. Postepeno dolivajte 300 ml mlijeka, uz stalno miješanje (najbolje žicom za mućenje) da se ne naprave grudvice. Kuvajte na laganoj vatri uz miješanje dok se sos ne zgusne (par minuta). Posolite po ukusu (možete dodati i malo bibera).

Savet kako da se kore ne raspadnu Pre nego što urolate pitu, ostavite fil da se malo pohladi. Ako je meso vruće, kore će omekšati i mogu da se raspadnu ili postanu gnjecave.

3. Korak: Filovanje kora

Podijelite pakovanje kora na dva dijela, da biste napravili dva rolata. Umutite jaja, pa u njih dodajte jogurt, griz i malo soli. Svaku od prve polovine kora premažite smjesom od jaja, jogurta i griza i ređajte jednu na drugu, dok ne ostanu tri posljednje kore. Na jednu sipajte polovinu smjese od mesa, preko stavite koru, pa pola bešamel sosa premažite i preko posljednje kore pospite pola kačkavalja. Urolajte pažljivo u rolat i isti postupak ponovite se preostalim korama za drugi rolat.

4. Korak: Pečenje lazanje pite

Stavite rolate (pite) u pleh na pek papir i pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta na 180 stepeni.