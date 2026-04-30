Recept za lazanje pitu od gotovih kora - svaka korica se premazuje jogurtom i grizom, a fil je bogat mljevenim mesom, kačkavaljem i bešamel sosom!
Italijanska kuhinja je često omiljeni izbor za ručak ili večeru, a pored pice, lazanje su specijalitet kom rijetko ko može da odoli.
Ako volite ukus lazanja, onda će vas ova lazanje pita oduševiti. Fil je sličan kao kod originalnih lazanji, aeli se umesto kora za lazanje koriste gotove kore za pitu. Sa puno kačkavalja, mesa, paradajza u aromatičnom spoju sa mirisnim origanom, ova pita je dobar izbor i za svakodnevni obrok, ali i kao predjelo za slavlja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: oko 10 do 12 parčića
Vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- Pakovanje kora za pitu
- 3 jajeta
- 250 ml jogurta
- 3 kašike griza
- 500g miješanog mljevenog mesa
- 200ml paradajz soka
- 1 crni luk
- 2 čena bijelog luka
- 300g kačkavalja
- 300ml mlijeka
- 2 kašike brašna
- So
- Biber
- Origano
- Ulje
Lazanje pita od gotovih kora: "Naša" verzija italijanskog jela koja se lakše pravi
Priprema:
1. Korak: Priprema fila od mesa
Crni luk sitno isjeckajte, propržite na malo ulja, pa dodajte mljeveno meso. Pržite meso sa lukom par minuta, pa dodajte paradajz sok. Dinstajte dok meso ne bude gotovo, pa dodajte isjeckani bijeil luk, so, biber i origano.
2. Korak: Bešamel sos
Od mlijeka i brašna skuvajte bešamel sos, a kačkavalj izrendajte. U manjoj šerpi sipajte malo ulja. Dodajte dvije kašike brašna i kratko ga proprži na srednjoj vatri (1–2 minuta), samo da izgubi sirov ukus – ne treba da potamni. Postepeno dolivajte 300 ml mlijeka, uz stalno miješanje (najbolje žicom za mućenje) da se ne naprave grudvice. Kuvajte na laganoj vatri uz miješanje dok se sos ne zgusne (par minuta). Posolite po ukusu (možete dodati i malo bibera).
Pre nego što urolate pitu, ostavite fil da se malo pohladi. Ako je meso vruće, kore će omekšati i mogu da se raspadnu ili postanu gnjecave.
3. Korak: Filovanje kora
Podijelite pakovanje kora na dva dijela, da biste napravili dva rolata. Umutite jaja, pa u njih dodajte jogurt, griz i malo soli. Svaku od prve polovine kora premažite smjesom od jaja, jogurta i griza i ređajte jednu na drugu, dok ne ostanu tri posljednje kore. Na jednu sipajte polovinu smjese od mesa, preko stavite koru, pa pola bešamel sosa premažite i preko posljednje kore pospite pola kačkavalja. Urolajte pažljivo u rolat i isti postupak ponovite se preostalim korama za drugi rolat.
4. Korak: Pečenje lazanje pite
Stavite rolate (pite) u pleh na pek papir i pecite u prethodno zagrejanoj rerni oko 20 minuta na 180 stepeni.