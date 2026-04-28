logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najljepše lisnate kiflice sa susamom: Nestaće sa tanjira prije nego što stignu da se ohlade

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite najljepše lisnate kiflice sa susamom uz jednostavan recept. Savršene za doručak, večeru, pa čak i užinu.

Lisnate kiflice sa susamom Izvor: Shutterstock

Nisu sve kifle iste, a razlika se najviše vidi u teksturi. Ove lisnate kiflice sa susamom se prave tako da dobiju blagu slojevitost, ne kao pravo lisnato tijesto, ali dovoljno da se pri svakom zalogaju osjeti razlika. Tijesto je mekano i elastično, a maslac između slojeva daje puniji ukus bez komplikovane pripreme.

Postupak je jednostavan, ali ima par koraka koji prave razliku: pravilno umiješeno tijesto, kratko odmaranje i pažljivo slaganje slojeva. Rezultat su kiflice koje nisu ni suve ni teške, već taman uravnotežene, pogodne i za doručak, užinu ili kao dodatak uz obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 20–25 kiflica

Vrijeme pripreme: oko 25 minuta (+ vrijeme za dizanje testa)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 500 g glatkog brašna
  • 300 ml mlijeka
  • 20 g svježeg kvasca
  • 1 kašika šećera
  • 8 kašika ulja
  • 1,5 kašika soli
  • 100 g maslaca
  • 1 jaje (za premazivanje)
  • krupna so
  • susam

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

Mlijeko zagrijte da bude mlako, pa u njega umiješajte kvasac i šećer. Ostavite da odstoji desetak do petnaest minuta dok se ne aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje

U većoj posudi pomiješajte brašno, so i ulje, zatim dodajte nadošli kvasac. Mijesite tijesto dok ne postane glatko i elastično, najmanje 10 minuta. U galeriji ispod pogledajte koje još tipove brašna možete da koristite.

3. korak: Oblikovanje

Oblikujte tijesto u kuglu, blago ga premažite uljem, pokrijte i ostavite na toplom mjestu da naraste dok se ne udvostruči. Kada nadođe tijesto premijesite i podijelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u krug približno iste veličine.

4. korak: Dodavanje maslaca

Krugove slažite jedan na drugi, a između svakog rasporedite tanke listiće hladnog maslaca. Posljednji sloj ostavite bez maslaca. Složeno tijesto lagano pritisnite i razvucite oklagijom u veći krug debljine oko jednog centimetra. Isjecite tijesto na trouglove ili pravougaonike, pa svaki dio zarolajte u kiflicu.

Maslac mora biti hladan:

Listići hladnog maslaca između slojeva su ključ za lisnat efekat. Ako se maslac topi dok radite, stavite tijesto kratko u frižider.

5. korak: Drugo odmaranje

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite da još malo narastu, oko 20 minuta.

6. korak: Premazivanje

Premažite ih umućenim jajetom i pospite krupnom solju i susamom.

7. korak: Pečenje

Pecite prvo na 220 stepeni oko 5 minuta, zatim smanjite temperaturu na 200 i nastavite pečenje dok ne dobiju zlatnu boju i blago lisnatu strukturu.

Stavite malu posudu sa vodom u rernu tokom pečenja – para će pomoći da kiflice ostanu mekane.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA