Najljepše lisnate kiflice sa susamom: Nestaće sa tanjira prije nego što stignu da se ohlade

Pripremite najljepše lisnate kiflice sa susamom uz jednostavan recept. Savršene za doručak, večeru, pa čak i užinu.

Nisu sve kifle iste, a razlika se najviše vidi u teksturi. Ove lisnate kiflice sa susamom se prave tako da dobiju blagu slojevitost, ne kao pravo lisnato tijesto, ali dovoljno da se pri svakom zalogaju osjeti razlika. Tijesto je mekano i elastično, a maslac između slojeva daje puniji ukus bez komplikovane pripreme.

Postupak je jednostavan, ali ima par koraka koji prave razliku: pravilno umiješeno tijesto, kratko odmaranje i pažljivo slaganje slojeva. Rezultat su kiflice koje nisu ni suve ni teške, već taman uravnotežene, pogodne i za doručak, užinu ili kao dodatak uz obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: oko 20–25 kiflica

Vrijeme pripreme: oko 25 minuta (+ vrijeme za dizanje testa)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

500 g glatkog brašna

300 ml mlijeka

20 g svježeg kvasca

1 kašika šećera

8 kašika ulja

1,5 kašika soli

100 g maslaca

1 jaje (za premazivanje)

krupna so

susam

1. korak: Aktivacija kvasca

Mlijeko zagrijte da bude mlako, pa u njega umiješajte kvasac i šećer. Ostavite da odstoji desetak do petnaest minuta dok se ne aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje

U većoj posudi pomiješajte brašno, so i ulje, zatim dodajte nadošli kvasac. Mijesite tijesto dok ne postane glatko i elastično, najmanje 10 minuta. U galeriji ispod pogledajte koje još tipove brašna možete da koristite.

3. korak: Oblikovanje

Oblikujte tijesto u kuglu, blago ga premažite uljem, pokrijte i ostavite na toplom mjestu da naraste dok se ne udvostruči. Kada nadođe tijesto premijesite i podijelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u krug približno iste veličine.

4. korak: Dodavanje maslaca

Krugove slažite jedan na drugi, a između svakog rasporedite tanke listiće hladnog maslaca. Posljednji sloj ostavite bez maslaca. Složeno tijesto lagano pritisnite i razvucite oklagijom u veći krug debljine oko jednog centimetra. Isjecite tijesto na trouglove ili pravougaonike, pa svaki dio zarolajte u kiflicu.

Maslac mora biti hladan: Listići hladnog maslaca između slojeva su ključ za lisnat efekat. Ako se maslac topi dok radite, stavite tijesto kratko u frižider.

5. korak: Drugo odmaranje

Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite da još malo narastu, oko 20 minuta.

6. korak: Premazivanje

Premažite ih umućenim jajetom i pospite krupnom solju i susamom.

7. korak: Pečenje

Pecite prvo na 220 stepeni oko 5 minuta, zatim smanjite temperaturu na 200 i nastavite pečenje dok ne dobiju zlatnu boju i blago lisnatu strukturu.

Stavite malu posudu sa vodom u rernu tokom pečenja – para će pomoći da kiflice ostanu mekane.

