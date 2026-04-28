Pripremite najljepše lisnate kiflice sa susamom uz jednostavan recept. Savršene za doručak, večeru, pa čak i užinu.
Nisu sve kifle iste, a razlika se najviše vidi u teksturi. Ove lisnate kiflice sa susamom se prave tako da dobiju blagu slojevitost, ne kao pravo lisnato tijesto, ali dovoljno da se pri svakom zalogaju osjeti razlika. Tijesto je mekano i elastično, a maslac između slojeva daje puniji ukus bez komplikovane pripreme.
Postupak je jednostavan, ali ima par koraka koji prave razliku: pravilno umiješeno tijesto, kratko odmaranje i pažljivo slaganje slojeva. Rezultat su kiflice koje nisu ni suve ni teške, već taman uravnotežene, pogodne i za doručak, užinu ili kao dodatak uz obrok.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 20–25 kiflica
Vrijeme pripreme: oko 25 minuta (+ vrijeme za dizanje testa)
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 500 g glatkog brašna
- 300 ml mlijeka
- 20 g svježeg kvasca
- 1 kašika šećera
- 8 kašika ulja
- 1,5 kašika soli
- 100 g maslaca
- 1 jaje (za premazivanje)
- krupna so
- susam
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
Mlijeko zagrijte da bude mlako, pa u njega umiješajte kvasac i šećer. Ostavite da odstoji desetak do petnaest minuta dok se ne aktivira i zapjeni.
2. korak: Miješenje
U većoj posudi pomiješajte brašno, so i ulje, zatim dodajte nadošli kvasac. Mijesite tijesto dok ne postane glatko i elastično, najmanje 10 minuta. U galeriji ispod pogledajte koje još tipove brašna možete da koristite.
Najljepše lisnate kiflice sa susamom: Nestaće sa tanjira prije nego što stignu da se ohlade
3. korak: Oblikovanje
Oblikujte tijesto u kuglu, blago ga premažite uljem, pokrijte i ostavite na toplom mjestu da naraste dok se ne udvostruči. Kada nadođe tijesto premijesite i podijelite na pet jednakih dijelova. Svaki dio razvaljajte u krug približno iste veličine.
4. korak: Dodavanje maslaca
Krugove slažite jedan na drugi, a između svakog rasporedite tanke listiće hladnog maslaca. Posljednji sloj ostavite bez maslaca. Složeno tijesto lagano pritisnite i razvucite oklagijom u veći krug debljine oko jednog centimetra. Isjecite tijesto na trouglove ili pravougaonike, pa svaki dio zarolajte u kiflicu.
Listići hladnog maslaca između slojeva su ključ za lisnat efekat. Ako se maslac topi dok radite, stavite tijesto kratko u frižider.
5. korak: Drugo odmaranje
Poređajte kiflice na pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite da još malo narastu, oko 20 minuta.
6. korak: Premazivanje
Premažite ih umućenim jajetom i pospite krupnom solju i susamom.
7. korak: Pečenje
Pecite prvo na 220 stepeni oko 5 minuta, zatim smanjite temperaturu na 200 i nastavite pečenje dok ne dobiju zlatnu boju i blago lisnatu strukturu.
Stavite malu posudu sa vodom u rernu tokom pečenja – para će pomoći da kiflice ostanu mekane.
(Stvar ukusa/Mondo)