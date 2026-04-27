Posni i neodoljivi susam štapići: Odlični kao užina ili lagani doručak uz kafu ili čaj

Pripremite posne susam štapiće za užinu ili doručak. Super se slažu uz sve napitke, a spremni su za manje od sat vremena.

Kada poželite nešto hrskavo, domaće i jednostavno za pripremu, posni susam štapići su pravi izbor. Spolja zlatno pečeni i hrskavi, a iznutra mekani, savršeno se uklapaju uz doručak, večeru ili kao grickalica uz omiljeni napitak.

Njihova posebnost je u blagoj slatko-slanoj noti i mirisu susama koji se širi kuhinjom dok se peku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno pecivo

Porcije/Količina: oko 30–40 štapića

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

275 ml mlake vode

1 kesica suvog kvasca

1 mala kašika soli

2 kašike maslinovog ulja

1 kašika šećera

Za premaz i posipanje:

1 kašika meda

150 ml vode

susam

1. korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, kvasac, so i šećer, zatim dodajte mlaku vodu, ulje i zamijesite glatko tijesto srednje mekoće. Ostavite ga da odmori oko 15 minuta. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Oblikovanje

Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u pravougaonik debljine oko 1 cm. Isjecite na trakice ili rukama formirajte štapiće željene veličine.

3. korak: Valjanje

U posebnoj posudi pomiješajte vodu i med. Svaki štapić kratko umočite u ovu smjesu, zatim uvaljajte u susam i po želji pospite krupnom solju.

Važno: Trudite se da svi štapići budu približno iste debljine kako bi se ravnomjerno ispekli.

4. korak: Pečenje

Poređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

5. korak: Serviranje

Ostavite da se kratko prohlade, pa poslužite kao hrskavu užinu ili dodatak uz obrok.

