Pripremite posne susam štapiće za užinu ili doručak. Super se slažu uz sve napitke, a spremni su za manje od sat vremena.
Kada poželite nešto hrskavo, domaće i jednostavno za pripremu, posni susam štapići su pravi izbor. Spolja zlatno pečeni i hrskavi, a iznutra mekani, savršeno se uklapaju uz doručak, večeru ili kao grickalica uz omiljeni napitak.
Njihova posebnost je u blagoj slatko-slanoj noti i mirisu susama koji se širi kuhinjom dok se peku.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: posno pecivo
Porcije/Količina: oko 30–40 štapića
Vrijeme pripreme: oko 20 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g brašna
- 275 ml mlake vode
- 1 kesica suvog kvasca
- 1 mala kašika soli
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1 kašika šećera
Za premaz i posipanje:
- 1 kašika meda
- 150 ml vode
- susam
Priprema:
1. korak: Miješenje tijesta
U većoj posudi pomiješajte brašno, kvasac, so i šećer, zatim dodajte mlaku vodu, ulje i zamijesite glatko tijesto srednje mekoće. Ostavite ga da odmori oko 15 minuta. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
Posni i neodoljivi susam štapići: Odlični kao užina ili lagani doručak uz kafu ili čaj
2. korak: Oblikovanje
Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u pravougaonik debljine oko 1 cm. Isjecite na trakice ili rukama formirajte štapiće željene veličine.
3. korak: Valjanje
U posebnoj posudi pomiješajte vodu i med. Svaki štapić kratko umočite u ovu smjesu, zatim uvaljajte u susam i po želji pospite krupnom solju.
Trudite se da svi štapići budu približno iste debljine kako bi se ravnomjerno ispekli.
4. korak: Pečenje
Poređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.
5. korak: Serviranje
Ostavite da se kratko prohlade, pa poslužite kao hrskavu užinu ili dodatak uz obrok.
(Stvar ukusa/Mondo)