logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Posni i neodoljivi susam štapići: Odlični kao užina ili lagani doručak uz kafu ili čaj

Posni i neodoljivi susam štapići: Odlični kao užina ili lagani doručak uz kafu ili čaj

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite posne susam štapiće za užinu ili doručak. Super se slažu uz sve napitke, a spremni su za manje od sat vremena.

Susam štapići recept Izvor: Shutterstock

Kada poželite nešto hrskavo, domaće i jednostavno za pripremu, posni susam štapići su pravi izbor. Spolja zlatno pečeni i hrskavi, a iznutra mekani, savršeno se uklapaju uz doručak, večeru ili kao grickalica uz omiljeni napitak.

Njihova posebnost je u blagoj slatko-slanoj noti i mirisu susama koji se širi kuhinjom dok se peku.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: posno pecivo

Porcije/Količina: oko 30–40 štapića

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: oko 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • Za tijesto:

  • 500 g brašna
  • 275 ml mlake vode
  • 1 kesica suvog kvasca
  • 1 mala kašika soli
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1 kašika šećera

  • Za premaz i posipanje:

  • 1 kašika meda
  • 150 ml vode
  • susam

Priprema:

1. korak: Miješenje tijesta

U većoj posudi pomiješajte brašno, kvasac, so i šećer, zatim dodajte mlaku vodu, ulje i zamijesite glatko tijesto srednje mekoće. Ostavite ga da odmori oko 15 minuta. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Oblikovanje

Tijesto podijelite na dva dijela i svaki razvucite u pravougaonik debljine oko 1 cm. Isjecite na trakice ili rukama formirajte štapiće željene veličine.

3. korak: Valjanje

U posebnoj posudi pomiješajte vodu i med. Svaki štapić kratko umočite u ovu smjesu, zatim uvaljajte u susam i po želji pospite krupnom solju.

Važno:

Trudite se da svi štapići budu približno iste debljine kako bi se ravnomjerno ispekli.

4. korak: Pečenje

Poređajte štapiće na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnu boju.

5. korak: Serviranje

Ostavite da se kratko prohlade, pa poslužite kao hrskavu užinu ili dodatak uz obrok. 

(Stvar ukusa/Mondo) 

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA