Sočna carska pita po ruskom receptu: Nema brašna, a gotova je za manje od sat vremena

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte sočnu carski pitu po ruskom receptu, bez brašna i gotovu za manje od sat vremena. Savršena za porodične obroke ili druženja.

Sočna carska pita po ruskom receptu Izvor: Printscreen/YT/Home kitchen with Danny

Sočna i zasitna, a napravljena bez klasičnog testa, ova verzija carske pite donosi praktično rješenje za svaki dan, ali i ideju kako da iskoristite bajati hljeb na najbolji način.

Super je za porodični ručak, večeru ili druženja poput Prvog maja, kada se traže jednostavna, ali bogata jela koja svi vole.

Osnovne informacije

Kuhinja: ruska

Tip jela: slana pita

Porcije/Količina: 4–6 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: oko 35 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 4 kriške hljeba (po mogućstvu bajatog)
  • 3 mlada luka
  • 200 g šunke
  • 140 g feta sira
  • 30 g putera
  • 4 jajeta
  • 250 ml mlijeka
  • 200 g tvrdog sira (kačkavalj ili slično)
  • origano po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje hljeba

Hljeb isjecite na manje kockice i rasporedite ravnomerno po dnu posude.

2. korak: Dodavanje mladog luka i šunke

Dodajte sitno seckani mladi luk i šunku isječenu na kockice ili trakice.

Varijacije u ukusu:

Umesto šunke možete koristiti slaninu, pečurke ili čak povrće za laganiju verziju.

3. korak: Dodavanje sita

Feta sir izmrvite preko sastojaka kako bi se ravnomjerno rasporedio.

4. korak: Jaja i mlijeko

U posebnoj činiji umutite jaja sa mlekom, pa prelijte preko cijele smjese. Ukoliko postite, u galeriji ispod pogledajte čime možete da ih zamijenite.

5. korak: Prelivanje puterom

Lagano prelijte ostatkom otopljenog putera i stavite u rernu.

6. korak: Pečenje

Pecite oko 25 minuta na 200 stepeni, zatim izvadite, pospite rendanim tvrdim sirom i origanom.

7. korak: Zapecanje

Vratite u rernu i pecite još 10 minuta dok se sir ne otopi i dobije zlatnu koricu. 

