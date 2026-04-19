Uz 1 dodatak pripremite najkremastiju kajganu ikada: Trik kojim se služe profesionalni kuvari

Isprobajte trik kojim se služe profesionalni kuvari za pripremu kajgane. Uz dodatak jednog sastojka postaće nevjerovatno kremasta.

Šta dodati u jaja da biste dobili kremastu kajganu Izvor: Shutterstock

Kajgana je brz i jednostavan doručak, ali često ispadne suva ili prepečena. Iako mnogi misle da je ključ u sporom pečenju i stalnom miješanju, ispostavlja se da postoji još jednostavniji trik koji daje još bolje rezultate.

Riječ je o sastojku koji većina ima u kuhinji, ali ga rijetko povezuje sa pripremom jaja.

Neočekivan dodatak za savršenu teksturu

Tajna je u maloj količini gustina (kukuruznog skroba) pomiješanog sa mlijekom ili vodom. Ova kombinacija stvara laganu smjesu koja se dodaje umućenim jajima prije pečenja.

Skrob pomaže da se proteini u jajima ne stegnu previše tokom termičke obrade, što znači da kajgana ostaje mekana, kremasta i sočna, bez onog neprijatnog „gumenog“ efekta.

U galeriji ispod pogledajte koje su posne zamjene za jaja i mliječne proizvode ako postite.

Puter kao saveznik mekoće

Još jedan važan trik je dodavanje hladnog putera direktno u smjesu ili tokom pečenja. Kako se polako topi, puter obavija jaja i daje im dodatnu punoću ukusa, ali i usporava proces pečenja.

Rezultat su nježni, mekani komadići kajgane koji se bukvalno tope u ustima.

Manje miješanja, bolji rezultat

Za razliku od klasičnih saveta koji podrazumijevaju stalno miješanje, ova metoda zahtijeva minimalan trud. Dovoljno je lagano pomjerati jaja u tiganju kako bi se formirali mekani slojevi.

Intenzivno miješanje daje sitnije komade, dok sporije miješanje rezultira većim, vazdušastijim zalogajima, izbor zavisi od ličnog ukusa.

Solite na kraju:

So može da „izvuče“ vlagu iz jaja ako stoje prije pečenja.

Važno je kada skloniti sa vatre

Jedna od najčešćih grešaka je predugo pečenje. Kajganu treba skloniti sa šporeta dok je još blago kremasta, jer će se dodatno zgusnuti od preostale toplote.

