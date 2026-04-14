Slani mafini sa mrkvom i speltinim brašnom: Ideja za zdrav međuobrok ili doručak

Isprobajte super ideju za zdrav doručak, užinu i predjelo, slane mafine sa mrkvom i speltinim brašnom.

Slani mafini sa mrkvom kombinuju hranljive sastojke i prijatan, blag ukus u praktičnom obliku koji se lako uklapa u svakodnevnu ishranu.

Speltino brašno doprinosi većem sadržaju vlakana i daje finu, orašastu notu, dok šargarepa objezbeđuje prirodnu sočnost i nježnu slatkoću bez dodatog šećera.

Mogu se jesti kao brz doručak ili užina za ponijeti, ali se jednako dobro uklapaju i uz ručak. Zbog svoje teksture i diskretnog, aromatičnog ukusa, lijepo funkcionišu kao lagano predjelo koje se može poslužiti prije glavnog jela.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 12 mafina

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja/hlađenja: 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 kašike maslinovog ulja

4 srednje mrkve (250–300 g, narendane)

180 g speltinog brašna

1 kesica praška za pecivo

pola kašičice bijelog luka u prahu

pola kašičice soli

300 ml mlijeka

2 jaja

Priprema:

1. korak: Dinstanje šargarepe

U tiganju zagrijte 2 kašike maslinovog ulja na srednjoj temperaturi. Dodajte narendanu šargarepu i dinstajte 8–10 minuta dok ne omekša. Povremeno promiješajte. Kada je gotova, ostavite da se prohladi.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U jednoj posudi pomiješajte suve sastojke: speltino brašno, prašak za pecivo, bijeli luk u prahu i so.

U galeriji ispod pogledajte koji još tip brašna možete da koristite za ovaj recept.

3. korak: Miješanje mokrih sastojaka

U drugoj većoj posudi umutite jaja, dodajte mlijeko i preostale 2 kašike maslinovog ulja. Zatim umiješajte prohlađenu šargarepu.

4. korak: Priprema smjese

Postepeno dodajte suve sastojke u mokru smjesu i lagano miješajte dok se sve ne sjedini.

Nemojte previše mešati, jer ćete tako izbiti vazduh iz smjese, pa mafini neće biti mekani i vazdušasti, već tvrdi i žilavi.

5. korak: Pečenje

Raspodeli smesu ravnomerno u kalup za mafine. Peci u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 35 minuta, dok mafini ne porumene i čačkalica ubodena u sredinu ne izađe čista.

6. korak: Hlađenje

Ostavi mafine da se hlade 5–10 minuta u kalupu, zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

