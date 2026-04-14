Slani mafini sa mrkvom i speltinim brašnom: Ideja za zdrav međuobrok ili doručak

Isprobajte super ideju za zdrav doručak, užinu i predjelo, slane mafine sa mrkvom i speltinim brašnom.
Slani mafini sa mrkvom kombinuju hranljive sastojke i prijatan, blag ukus u praktičnom obliku koji se lako uklapa u svakodnevnu ishranu.
Speltino brašno doprinosi većem sadržaju vlakana i daje finu, orašastu notu, dok šargarepa objezbeđuje prirodnu sočnost i nježnu slatkoću bez dodatog šećera.
Mogu se jesti kao brz doručak ili užina za ponijeti, ali se jednako dobro uklapaju i uz ručak. Zbog svoje teksture i diskretnog, aromatičnog ukusa, lijepo funkcionišu kao lagano predjelo koje se može poslužiti prije glavnog jela.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 12 mafina
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja/hlađenja: 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 4 kašike maslinovog ulja
- 4 srednje mrkve (250–300 g, narendane)
- 180 g speltinog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- pola kašičice bijelog luka u prahu
- pola kašičice soli
- 300 ml mlijeka
- 2 jaja
Priprema:
1. korak: Dinstanje šargarepe
U tiganju zagrijte 2 kašike maslinovog ulja na srednjoj temperaturi. Dodajte narendanu šargarepu i dinstajte 8–10 minuta dok ne omekša. Povremeno promiješajte. Kada je gotova, ostavite da se prohladi.
2. korak: Miješanje suvih sastojaka
U jednoj posudi pomiješajte suve sastojke: speltino brašno, prašak za pecivo, bijeli luk u prahu i so.
3. korak: Miješanje mokrih sastojaka
U drugoj većoj posudi umutite jaja, dodajte mlijeko i preostale 2 kašike maslinovog ulja. Zatim umiješajte prohlađenu šargarepu.
4. korak: Priprema smjese
Postepeno dodajte suve sastojke u mokru smjesu i lagano miješajte dok se sve ne sjedini.
jer ćete tako izbiti vazduh iz smjese, pa mafini neće biti mekani i vazdušasti, već tvrdi i žilavi.
5. korak: Pečenje
Raspodeli smesu ravnomerno u kalup za mafine. Peci u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 35 minuta, dok mafini ne porumene i čačkalica ubodena u sredinu ne izađe čista.
6. korak: Hlađenje
Ostavi mafine da se hlade 5–10 minuta u kalupu, zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.
