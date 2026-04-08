Najbolji recept za univerzalno posno tijesto: Super je za hljeb, kiflice ili druga peciva po želji

Otkrijte kako da napravite univerzalno posno tijesto koje je savršeno za slana i slatka peciva. Priprema traje manje od sat vremena.

Ako tražite jednostavno i pouzdano tijesto koje uspijeva svaki put, isprobajte ovo univerzalno tijesto bez jaja.

Idealno je za pripremu raznih peciva, od mekanih kiflica do domaćeg hljeba, bilo da volite slane ili slatke varijante.

Tijesto se brzo priprema, a rezultat je mekano i ukusno pecivo koje možete prilagoditi po želji.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: tijesto za peciva i hljeb

Porcije/Količina: Veća količina (za više plehova ili zamrzavanje)

Vrijeme pripreme: oko 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20–30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

mjera šolja od 200 ml

10–12 šolja brašna

4 šolje tople vode

6 kašičica šećera

4 kašičice suvog kvasca

1 šolja ulja

2 male kašičice soli

1. korak: Aktiviranje kvasca

U većoj posudi sjedinite toplu vodu, šećer i suvi kvasac. Ostavite nekoliko minuta da se aktivira i zapjeni.

2. korak: Miješenje tijesta

Dodajte ulje i so, pa postepeno umiješajte brašno dok ne dobijete mekano tijesto. Tijesto treba da bude blago vlažno, ali da se ne lijepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte za šta se koriste različiti tipovi brašna.

3. korak: Odmaranje

Ostavite tijesto da odmori oko 10 minuta, zatim ga kratko premijesite. Ovaj postupak ponovite još 3–4 puta kako biste dobili elastično i glatko tijesto.

Prije pečenja možete lagano premazati kiflice ili hljeb vodom ili uljem kako bi korica bila mekša i ljepše porumenila.

4. korak: Oblikovanje

Oblikujte tijesto po želji. Hljeb, kiflice ili druga peciva. Po potrebi dodajte fil (slani ili slatki) ili dodatke poput sjemenki ili začina.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni između 20 i 30 minuta, u zavisnosti od veličine i oblika peciva.

(Stvar ukusa/Mondo)