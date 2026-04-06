logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Recept za med od maslačka: Domaći sirup koji osvježava i jača organizam tokom proljeća

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte recept za med od maslačka, prirodni sirup koji osvježava i jača imunitet. Saznajte kako da ga pripremite od 300 cvjetova.

Recept za med od maslačka Izvor: Shutterstock

Maslačak je dugo bio zanemaren i često smatran običnim korovom, iako krije izuzetna svojstva. Danas se sve više cijeni kao jestiva i ljekovita biljka koja se koristi za prirodno osvježenje organizma, posebno u proljeće.

Jedan od najljepših načina da iskoristite njegove blagodjeti jeste da pripremite domaći med od cvjetova maslačka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Slatki namaz / sirup

Porcije/Količina: oko 1 kg

Vrijeme pripreme: 20 minuta (plus odmaranje preko noći)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1–2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 24 sata

Težina: lako

Sastojci:

  • 300 g žutih cvjetova maslačka
  • 1 limun
  • pola narandže
  • 1 kg nerafinisanog šećera
  • 1 litar vode

Priprema:

1. korak: Kuvanje cvjetova

Sveže ubrane cvjetove maslačka potopite u hladnu vodu i stavite na šporet da se postepeno zagrijavaju do ključanja. Kada voda provri, sklonite posudu sa ringle i ostavite da odstoji preko noći kako bi cvjetovi pustili aromu i korisne sastojke.

2. korak: Cijeđenje

Sutradan procijedite tečnost kroz cediljku i uklonite cvjetove. U dobijenu tečnost dodajte šećer, isjeckan limun i narandžu, pa sve dobro promiješajte.

3. korak: Kuvanje

Vratite smjesu na laganu vatru i kuvajte uz stalno miješanje dok ne počne da se zgušnjava. 

Važno:

Pratite gustinu. Treba da bude sirupasta, ali ne previše gusta.

4. korak: Hlađenje

Kada postignete željenu teksturu, sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Tokom hlađenja smesa će dodatno dobiti na gustini.

5. korak: Čuvanje

Ohlađeni med od maslačka sipajte u čiste tegle i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Možete ga koristiti kao prirodan zaslađivač ili dodatak čaju i dezertima.

Pročitajte još

Tagovi

med maslačak Mondo kuhinja recept

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA