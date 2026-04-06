Recept za med od maslačka: Domaći sirup koji osvježava i jača organizam tokom proljeća

Isprobajte recept za med od maslačka, prirodni sirup koji osvježava i jača imunitet. Saznajte kako da ga pripremite od 300 cvjetova.
Maslačak je dugo bio zanemaren i često smatran običnim korovom, iako krije izuzetna svojstva. Danas se sve više cijeni kao jestiva i ljekovita biljka koja se koristi za prirodno osvježenje organizma, posebno u proljeće.
Jedan od najljepših načina da iskoristite njegove blagodjeti jeste da pripremite domaći med od cvjetova maslačka.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Slatki namaz / sirup
Porcije/Količina: oko 1 kg
Vrijeme pripreme: 20 minuta (plus odmaranje preko noći)
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1–2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 24 sata
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g žutih cvjetova maslačka
- 1 limun
- pola narandže
- 1 kg nerafinisanog šećera
- 1 litar vode
Priprema:
1. korak: Kuvanje cvjetova
Sveže ubrane cvjetove maslačka potopite u hladnu vodu i stavite na šporet da se postepeno zagrijavaju do ključanja. Kada voda provri, sklonite posudu sa ringle i ostavite da odstoji preko noći kako bi cvjetovi pustili aromu i korisne sastojke.
2. korak: Cijeđenje
Sutradan procijedite tečnost kroz cediljku i uklonite cvjetove. U dobijenu tečnost dodajte šećer, isjeckan limun i narandžu, pa sve dobro promiješajte.
3. korak: Kuvanje
Vratite smjesu na laganu vatru i kuvajte uz stalno miješanje dok ne počne da se zgušnjava.
Pratite gustinu. Treba da bude sirupasta, ali ne previše gusta.
4. korak: Hlađenje
Kada postignete željenu teksturu, sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Tokom hlađenja smesa će dodatno dobiti na gustini.
5. korak: Čuvanje
Ohlađeni med od maslačka sipajte u čiste tegle i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Možete ga koristiti kao prirodan zaslađivač ili dodatak čaju i dezertima.