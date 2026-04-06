Recept za med od maslačka: Domaći sirup koji osvježava i jača organizam tokom proljeća

Isprobajte recept za med od maslačka, prirodni sirup koji osvježava i jača imunitet. Saznajte kako da ga pripremite od 300 cvjetova.

Maslačak je dugo bio zanemaren i često smatran običnim korovom, iako krije izuzetna svojstva. Danas se sve više cijeni kao jestiva i ljekovita biljka koja se koristi za prirodno osvježenje organizma, posebno u proljeće.

Jedan od najljepših načina da iskoristite njegove blagodjeti jeste da pripremite domaći med od cvjetova maslačka.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Slatki namaz / sirup

Porcije/Količina: oko 1 kg

Vrijeme pripreme: 20 minuta (plus odmaranje preko noći)

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1–2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 24 sata

Težina: lako

Sastojci:

300 g žutih cvjetova maslačka

1 limun

pola narandže

1 kg nerafinisanog šećera

1 litar vode

Priprema:

1. korak: Kuvanje cvjetova

Sveže ubrane cvjetove maslačka potopite u hladnu vodu i stavite na šporet da se postepeno zagrijavaju do ključanja. Kada voda provri, sklonite posudu sa ringle i ostavite da odstoji preko noći kako bi cvjetovi pustili aromu i korisne sastojke.

2. korak: Cijeđenje

Sutradan procijedite tečnost kroz cediljku i uklonite cvjetove. U dobijenu tečnost dodajte šećer, isjeckan limun i narandžu, pa sve dobro promiješajte.

3. korak: Kuvanje

Vratite smjesu na laganu vatru i kuvajte uz stalno miješanje dok ne počne da se zgušnjava.

Važno: Pratite gustinu. Treba da bude sirupasta, ali ne previše gusta.

4. korak: Hlađenje

Kada postignete željenu teksturu, sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Tokom hlađenja smesa će dodatno dobiti na gustini.

5. korak: Čuvanje

Ohlađeni med od maslačka sipajte u čiste tegle i čuvajte na hladnom i tamnom mjestu. Možete ga koristiti kao prirodan zaslađivač ili dodatak čaju i dezertima.