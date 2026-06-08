Koliko puta je normalno da se budite tokom noći? Sve zavisi od godina, a ovo je simptom ozbiljnog problema

Povremeno buđenje tokom noći može biti normalno, ali učestala buđenja mogu ukazivati na poremećaj sna. Saznajte koliko je noćnih buđenja uobičajeno prema godinama i kada treba potražiti pomoć.

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Broj noćnih buđenja prirodno se povećava sa godinama, ali je važno koliko brzo ponovo zaspite.

Stres, nesanica, apneja u snu i loše navike među najčešćim su uzrocima prekidanja sna.

Ako ste stalno umorni uprkos dovoljno sna, vreme je za razgovor sa stručnjakom.

Noćna buđenja mogu biti normalna, ali i posljedica stresa, navika ili zdravstvenih problema. Kada postanu učestala i utiču na svakodnevno funkcionisanje, mogu ukazivati na poremećaj sna.

Buđenje usred noći, iako često frustrirajuće, može biti normalan dio obrasca spavanja, objašnjava dr Ručir Patel, specijalista medicine spavanja. Međutim, problem nastaje kada učestalost ili trajanje tih buđenja prelaze uobičajene granice, što može ukazivati na dublji poremećaj.

Prema njegovim riječima, okvirne "normalne" vrijednosti noćnih buđenja su sljedeće:

u ranoj odrasloj dobi: jedan do dva puta

u srednjoj odrasloj dobi: dva do tri puta

u kasnijoj odrasloj dobi: tri do pet puta

Međutim, jednako je važno da osoba nakon buđenja može ponovo da zaspi u roku od 30 minuta, naglašava dr Patel.

Iako povremeno buđenje tokom noći nije nužno razlog za zabrinutost, stručnjaci upozoravaju da je važno reagovati ako ono počne da utiče na svakodnevno funkcionisanje.

"Poremećaj sna često je posljedica kombinacije faktora – od životnih navika do zdravstvenih problema, a specijalista za spavanje može pomoći u otkrivanju uzroka", ističe dr Morgan Sofler, specijalistkinja medicine spavanja.

Stres kao najčešći uzrok nesanice

Nesanica je najčešći uzrok hronično poremećenog sna, kaže dr Sofler. Istraživanja pokazuju da stres, anksioznost i depresija značajno doprinose problemima sa spavanjem, a kod osoba sa nesanicom često su povišeni nivoi kortizola, takozvanog hormona stresa.

Privremena nesanica može se javiti zbog životnih promjena, bolesti ili stresnih situacija, ali kada traje duže od osam nedjelja, preporučuje se stručna pomoć.

Nesanica

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Mogući medicinski uzroci

Jedan od čestih, ali često neprepoznatih uzroka jeste opstruktivna apneja u snu. Riječ je o stanju u kojem dolazi do opuštanja mišića grla i privremenog prekida disanja, zbog čega mozak „budi“ osobu kako bi ponovo uspostavio normalno disanje.

Tipični simptomi uključuju:

hrkanje

buđenje uz osjećaj gušenja

učestalo noćno mokrenje

prekomjernu dnevnu pospanost

jutarnju suvoću usta

jutarnje glavobolje

Ostali uzroci lošeg sna

Stručnjaci navode niz dodatnih faktora koji mogu narušiti kvalitet sna:

sindrom nemirnih nogu, koji izaziva nekontrolisanu potrebu za pomijeranjem nogu, naročito noću

ekcem i svrab kože, koji se često pogoršavaju u večernjim satima

previsoka temperatura u spavaćoj sobi

neodgovarajući dušek koji stvara pritisak na tijelo

korišćenje mobilnog telefona i beskrajno skrolovanje sadržaja pred spavanje

konzumiranje alkohola u večernjim satima, koje remeti san i smanjuje REM fazu

hormonske promjene tokom menstrualnog ciklusa, trudnoće ili menopauze

neželjena dejstva pojedinih lijekova, uključujući antidepresive, lijekove za krvni pritisak i steroide

učestalo noćno mokrenje, koje može biti povezano sa ishranom, ali i bolestima poput dijabetesa ili srčanih problema

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Kada potražiti pomoć lekara

Stručnjaci upozoravaju da preparati poput melatonina ili uređaji za bijeli šum mogu pomoći kratkoročno, ali ne rješavaju uzrok problema.

Dr Patel savjetuje da se obratite specijalisti za spavanje ako:

stalno osjećate umor uprkos tome što spavate sedam do osam sati

tokom noći ostajete budni duže od 30 minuta

potrebna su vam česta dnevna dremanja ili osjećate pospanost tokom vožnje

i dalje ste omamljeni 30 minuta nakon buđenja

partner primjećuje hrkanje ili prekide disanja tokom sna

U takvim slučajevima često je potrebno uraditi studiju spavanja kako bi se precizno utvrdio uzrok problema, nakon čega ljekar može preporučiti odgovarajuće lečenje.