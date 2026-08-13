Danas se obilježava Svjetski dan ljevorukih ljudi: Ovo su zanimljive činjenice koje ih čine posebnim

Međunarodni dan ljevorukih obilježava se 13. avgusta, a najnovija naučna istraživanja pokazuju da genetika igra ključnu ulogu u dominantnoj upotrebi lijeve ruke.

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Međunarodni dan ljevorukih obilježava se 13. avgusta, a posvećen je svim osobama koje dominantno koriste lijevu ruku u svakodnevnom životu.

Nauka još nije pronašla precizan odgovor na pitanje zašto su neki ljudi ljevoruki, a neki desnoruki, ali se vjeruje da genetika igra ključnu ulogu u ovoj pojavi, što potvrđuju i najnovija istraživanja.

Nedavna studija objavljena u časopisu Nature Communications rasvijetlila je genetski aspekt ljevorukosti.

Naime, naučnici su identifikovali rijetke varijante gena poznatog kao TUBB4B, koji igra ulogu u kontroli oblika ćelije. Ove varijante su značajno 2,7 puta češće kod ljevorukih pojedinaca, nudeći uvid u genetsku pozadinu i orijentaciju primarne upotrebe ruku.

Kod većine ljudi, lijeva hemisfera takođe kontroliše dominantnu desnu ruku. Odgovarajuća nervna vlakna prelaze s lijeva na desno u donjem dijelu mozga.

"Kod ljevorukih pojedinaca, desna hemisfera kontroliše dominantnu ruku", objašnjava neurobiolog Klajd Frenks sa Instituta Maks Plank za psiholingvistiku.

TUBB4B kontroliše proces integracije proteina koji je vitalan za ćelijsku strukturu zvanu mikrotubule.

10 zanimljivih činjenica o ljevorukima

Manjina u svijetu

Iako čine samo desetinu svjetske populacije, ljevoruki ljudi su uspjeli da naprave izuzetan uticaj u mnogim oblastima života, uključujući umjetnost, nauku, sport i politiku.

Brži oporavak od moždanog udara

Zahvaljujući simetričnijoj raspodjeli moždanih funkcija, ljevoruki ljudi često brže oporavljaju motoričke funkcije nakon moždanog udara, što je još jedan primjer njihove jedinstvenosti.

Razvijenija desna hemisfera mozga

Mnogi ljevoruki ljudi imaju razvijeniju desnu hemisferu mozga, koja je povezana sa kreativnošću, pa ne čudi što su skloni umjetničkim zanimanjima i izuzetno uspješni u njima.

Sport

U sportovima jedan na jedan kao što su tenis ili boks, ljevoruki često imaju prednost jer protivnički igrači nisu navikli na njihovu tehniku, što im daje stratešku prednost, piše N1 Sarajevo.

Veza sa genetikom

Iako geni igraju ulogu, ljevorukost se ne nasljeđuje direktno. Ako su oba roditelja ljevoruki, šansa da dijete bude ljevoruko je samo 26 odsto.

Brži refleksi

Istraživanja pokazuju da ljevoruki imaju brže reflekse, što im može donijeti uspjeh u sportu, video igricama i drugim aktivnostima koje zahtijevaju brze reakcije.

Inteligencija

Ljevoruke ljude često povezuju sa kreativnošću, ali i visokom inteligencijom. Zanimljivo je da su dobro zastupljeni među članovima Mense, organizacije za visoko inteligentne ljude.

Jezici i govorne sposobnosti

Ljevoruki ljudi često imaju jaču verbalnu tečnost i sposobnost da brzo uče jezike, što ih čini uspješnim u komunikaciji i lingvistici.

Dominacija u nekim profesijama

Ljevoruki ljudi su nesrazmjerno zastupljeni u profesijama kao što su arhitektura, muzika i IT, gdje njihove posebne sposobnosti dolaze do izražaja.

Duga istorija predrasuda

Istorijski gledano, ljevoruki ljudi su često bili stigmatizovani, a na mnogim jezicima riječ "lijevo" ima negativne konotacije. Danas se, međutim, sve više cijeni njihova raznolikost.

(Blic žena/MONDO)