Prva "Moodijada": Takmičenje kuvanju gulaša od bijelih bubrega (Video)

U Laktašima će 4. i 5. septembra biti održana prva "Moodijada", otvoreno prvenstvo u kuvanju gulaša od bijelih bubrega. Organizatori najavljuju dva dana muzike, druženja i kulinarskog nadmetanja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ljubitelji dobre hrane, muzike i druženja početkom septembra imaće priliku da prisustvuju nesvakidašnjoj manifestaciji u Laktašima. U mjestu Starača 4. i 5. septembra biće održana prva "Moodijada", otvoreno prvenstvo Laktaša u kuvanju gulaša od bijelih bubrega.

Organizatori najavljuju dvodnevni program ispunjen muzikom uživo, zabavnim sadržajima i kulinarskim nadmetanjem koje bi moglo postati nova tradicija ovog kraja.

Program počinje u petak, 4. septembra, od 17 časova, kada će publiku zabavljati DJ Lidija Vukadinović, BIAJPI bend i Stringsi bend.

Glavni događaj zakazan je za subotu, 5. septembar. Kapije manifestacije biće otvorene od 12 časova, dok takmičenje u pripremanju gulaša od bijelih bubrega počinje u 13 časova.

Posebnu pažnju privlači činjenica da će ovogodišnje izdanje iznjedriti prvog pobjednika u istoriji "Moodijade". Organizatori su najavili vrijedne nagrade za najbolji gulaš i najbolje uređeni takmičarski kotlić.

Prijave za ekipe su i dalje otvorene, a učešće je potpuno besplatno. Takmičarima će biti obezbijeđen sav materijal potreban za pripremu jela, pa je dovoljno da okupe ekipu i prijave se za nadmetanje.

Za sve zainteresovane organizovan je i besplatan prevoz iz Banjaluke uz prethodnu rezervaciju.

Muzički program biće nastavljen i u subotu, kada će nastupiti Rezonanca bend, BiŽ bend i Deminutiv bend.

Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca i takmičara, uz želju da "Moodijada" preraste u prepoznatljivu gastronomsku manifestaciju koja će promovisati druženje, lokalnu kuhinju i dobru zabavu.

Prijave za takmičenje moguće su putem brojeva telefona 066/785-894 i 065/922-967.

(Snimak i montaža: Slaven Petković)