Samo tri osobe na svijetu mogu da putuju bez pasoša: Za njih ne važe pravila kao za ostale putnike

Dok milijarde ljudi pre putovanja proveravaju datum isteka pasoša i prolaze uobičajene granične procedure, samo tri osobe na svetu ne moraju da poseduju ovu putnu ispravu.

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Pasoš je zvanična putna isprava koja se izdaje radi prelaska granice, putovanja, boravka u drugoj zemlji i povratka u matičnu. On služi i kao glavni dokaz o identitetu i državljanstvu u inostranstvu. To već znate. Isto kao što vam je dobro poznat osjećaj dok čekate na izdavanje novog dokumenta, ili pak onaj kada treba da se prođe pasoška kontrola, što umije da potraje.

No, postoje i ljudi koje takve glavobolje ne muče. Samo tri osobe na svijetu mogu da putuju ne razmišljajući da li će upasti u gužvu na graničnom prelazu.

Jednostavno, njima pasoš – nije potreban. Ko su ti izuzeci od pravila i odakle im privilegija da preskoče najvažniji putni dokument bez kojeg ostali u većini slučajeva ne bi mogli da uđu u stranu zemlju? Ako ste pomislili na članove određenih kraljevskih porodica, u pravu ste. Ali, ne svi... Samo tri osobe na svijetu. Samo njima nisu potrebne putne isprave, i samo oni ne moraju da razmišljaju o datumu isteka, zakazivanju termina za izdavanje novih i ostalim formalnostima.

Vjerovatno znate da kraljica Elizabeta nije posjedovala ni pasoš, ni vozačku dozvolu, iako je više puta obišla globus uzduž i popreko i, dok god je bila u stanju, krstarila londonskim Hajd parkom i Vindzorom u svojim omiljenim lend roverima. Putne isprave morala je da posjeduje dok je bila princeza, ali je poslije krunisanja zaboravila i kako izgledaju.

Kraljica Elizabeta

Izvor: TRIP

Pravilo nalaže da aktuelni britanski vladar ne nosi pasoš, zato što se u Ujedinjenom Kraljevstvu svaki zvanično izdaje na ime monarha. Kao suveren, on je zakonski autoritet koji zahtijeva slobodan prolaz za nosioce putnog dokumenta, odnosno podanike.

Unutrašnja korica sadrži formalan zahtjev državnog sekretara Njegovog Veličanstva, sa molbom da se nosiocu dozvoli "slobodan prolaz bez dozvole ili prepreka". Pošto je monarh autoritet pod kojim se putna isprava izdaje, suvišno je da je i sam posjeduje – to bi bilo kontradiktorno, kao da tražite od nekoga da sam sebi napiše dozvolu.

Drugim riječima, jedna od tri osobe koje mogu da putuju svijetom bez pasoša jeste aktuelni britanski vladar, kralj Čarls. I ta privilegija odnosi se samo na njega. Kamila, princ Vilijam, Kejt Midlton i ostali članovi porodice moraju posjedovati putne isprave, vjerovatno diplomatske, ali i dalje validne dokumente.

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Druge dvije osobe na ovoj kratkoj listi možda će vas iznenaditi. To nisu ni švedski kralj, ni Albert od Monaka, ni saudijski princ, već – japanski car Naruhito i carica Masako. Direktivom japanskog Ministarstva spoljnih poslova od 10. maja 1971. godine, formalno je odlučeno "da bi bilo neprikladno da car posjeduje običan pasoš ili da prolazi kroz imigracione i vizne procedure kao običan građanin".

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Kada se sprema da posjeti neku zemlju, japanska vlada unaprijed obavještava domaćine, a po dolasku se umjesto pasoša predstavlja ministarski dokument. Isto pravilo važi i za caricu, suprugu aktuelnog vladara.

Osnova za ovo pravilo leži u Ustavu koji je na snazi od 1947. godine. U njemu je car opisan kao "simbol države i jedinstva naroda; on svoj položaj crpi iz volje naroda, u kome leži državna moć". Stoga on nije ni običan građanin, niti šef države u klasičnom smislu, i ne donosi političke odluke. Njegova uloga je čisto reprezentativna i simbolična, a njegov portret se ne pojavljuje na novčanicama ili kovanicama.

Dakle, samo troje odabranih... A na planeti, prema posljednjim procjenama Ujedinjenih Nacija, trenutno živi nešto više od 8,3 milijarde ljudi. I svi moraju da imaju putne isprave. Postoje, doduše, neke države u koje se može ući i sa biometrijskom ličnom kartom, ali boravak je ograničen.

Dakle, ako niste kralj Čarls, car Naruhito ili carica Masako, a planirate da idete dalje od zemalja u koje je ulaz dozvoljen samo sa ličnom kartom, pripremite pasoš i provjerite da nije slučajno istekao prije nego što krenete na put.

(Žena Blic/Mondo)