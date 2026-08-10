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Mali stan od 28 kvadrata sa prelijepom terasom: Tri stvari ga čine vizuelno većim

Mali stan od 28 kvadrata sa prelijepom terasom: Tri stvari ga čine vizuelno većim

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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U malom stanu od 28 kvadrata uređene su sve prostorije za udoban život.

Inspiracija za uređenje malog stana Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
  • U potpuno opremljenoj kuhinji ima mjesta za odlaganje, sudoperu, plinski šporet sa tri ringle, veliki frižider i mikrotalasnu pećnicu.
  • Odvojen toalet je bonus, a u kupatilu ima dosta mjesta za kozmetiku i sve higijenske potrepštine.
  • Dnevna soba se nastavlja na prostranu terasu, dok stepenice vode na galeriju opremljenu velikim krevetom i radnim kutkom.

Mali stan od 28 kvadrata ima zahvalnu visinu koja ga čini izuzetno komfornim. Ulazi se pravo u potpuno opremljenu kuhinju: tu su prostrane sudopera i plinski šporet sa tri ringle, kao i veliki frižider i mikrotalasna pećnica sa dosta visećih ormarića i prostora za odlaganje.

Jedna vrata vode u uredno i funkcionalno kupatilo sa odvojenim toaletom. Posebna pažnja posvećena je detaljima za organizaciju, pa ima dovoljno mjesta za kozmetiku i higijenske potrepštine u dubokim fiokama ispod umivaonika, kao i u praktičnom ormariću smještenom iza velikog zidnog ogledala.

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Druga vrata vode u prostranu, svijetlu dnevnu sobu sa udobnom kožnom sofom i elegantnom TV komodom. Iz dnevnog boravka se pruža pogled i direktan izlaz na prostranu terasu. Ovaj kutak pod otvorenim nebom idealan je za malu oazu zelenila, a pored cvijeća ima dovoljno mjesta za udobnu garnituru za sjedenje. 

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Iz dnevne sobe, diskretne stepenice vode na gornji nivo – na galeriju koja je u potpunosti prikrivena. Tu je smješten veliki, udobni krevet, a kutak je upotpunjen malim pisaćim stolom, noćnim stočićem i manjom komodom.

Pogledajte ga u galeriji slika.

 (Lepa&srećna)

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Tagovi

uređenje doma stan savjeti

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