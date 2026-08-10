U malom stanu od 28 kvadrata uređene su sve prostorije za udoban život.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

U potpuno opremljenoj kuhinji ima mjesta za odlaganje, sudoperu, plinski šporet sa tri ringle, veliki frižider i mikrotalasnu pećnicu.

Odvojen toalet je bonus, a u kupatilu ima dosta mjesta za kozmetiku i sve higijenske potrepštine.

Dnevna soba se nastavlja na prostranu terasu, dok stepenice vode na galeriju opremljenu velikim krevetom i radnim kutkom.

Mali stan od 28 kvadrata ima zahvalnu visinu koja ga čini izuzetno komfornim. Ulazi se pravo u potpuno opremljenu kuhinju: tu su prostrane sudopera i plinski šporet sa tri ringle, kao i veliki frižider i mikrotalasna pećnica sa dosta visećih ormarića i prostora za odlaganje.

Jedna vrata vode u uredno i funkcionalno kupatilo sa odvojenim toaletom. Posebna pažnja posvećena je detaljima za organizaciju, pa ima dovoljno mjesta za kozmetiku i higijenske potrepštine u dubokim fiokama ispod umivaonika, kao i u praktičnom ormariću smještenom iza velikog zidnog ogledala.

Druga vrata vode u prostranu, svijetlu dnevnu sobu sa udobnom kožnom sofom i elegantnom TV komodom. Iz dnevnog boravka se pruža pogled i direktan izlaz na prostranu terasu. Ovaj kutak pod otvorenim nebom idealan je za malu oazu zelenila, a pored cvijeća ima dovoljno mjesta za udobnu garnituru za sjedenje.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Iz dnevne sobe, diskretne stepenice vode na gornji nivo – na galeriju koja je u potpunosti prikrivena. Tu je smješten veliki, udobni krevet, a kutak je upotpunjen malim pisaćim stolom, noćnim stočićem i manjom komodom.

Pogledajte ga u galeriji slika.

Vidi opis Mali stan od 28 kvadrata sa prelijepom terasom: Tri stvari ga čine vizuelno većim mali stan od 28 kvadrata sa prelepom terasom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life Br. slika: 28 28 / 28

(Lepa&srećna)