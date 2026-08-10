Mali stan od 28 kvadrata sa prelijepom terasom: Tri stvari ga čine vizuelno većim

U malom stanu od 28 kvadrata uređene su sve prostorije za udoban život.
Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
U potpuno opremljenoj kuhinji ima mjesta za odlaganje, sudoperu, plinski šporet sa tri ringle, veliki frižider i mikrotalasnu pećnicu.
Odvojen toalet je bonus, a u kupatilu ima dosta mjesta za kozmetiku i sve higijenske potrepštine.
Dnevna soba se nastavlja na prostranu terasu, dok stepenice vode na galeriju opremljenu velikim krevetom i radnim kutkom.
Mali stan od 28 kvadrata ima zahvalnu visinu koja ga čini izuzetno komfornim. Ulazi se pravo u potpuno opremljenu kuhinju: tu su prostrane sudopera i plinski šporet sa tri ringle, kao i veliki frižider i mikrotalasna pećnica sa dosta visećih ormarića i prostora za odlaganje.
Jedna vrata vode u uredno i funkcionalno kupatilo sa odvojenim toaletom. Posebna pažnja posvećena je detaljima za organizaciju, pa ima dovoljno mjesta za kozmetiku i higijenske potrepštine u dubokim fiokama ispod umivaonika, kao i u praktičnom ormariću smještenom iza velikog zidnog ogledala.
Druga vrata vode u prostranu, svijetlu dnevnu sobu sa udobnom kožnom sofom i elegantnom TV komodom. Iz dnevnog boravka se pruža pogled i direktan izlaz na prostranu terasu. Ovaj kutak pod otvorenim nebom idealan je za malu oazu zelenila, a pored cvijeća ima dovoljno mjesta za udobnu garnituru za sjedenje.
Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
Iz dnevne sobe, diskretne stepenice vode na gornji nivo – na galeriju koja je u potpunosti prikrivena. Tu je smješten veliki, udobni krevet, a kutak je upotpunjen malim pisaćim stolom, noćnim stočićem i manjom komodom.