Zaboravite klasične trpezarije, totalno su demode: Ovo su hit kombinacije koje oduševe svakog

Više nisu u modi strogo sparene trpezarijske garniture i uniformnost. Otkrivamo kako da odvojeno kupljene komade uklopite u savršenu cjelinu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kupovina stola i stolica odvojeno donosi slobodu i karakter, a ključ je u probranom kontrastu koji prostor čini slojevitim i krajnje prefinjenim.

Prije nego što birate boju i štof, provjerite visinu sjedišta i prostor za noge, jer besprijekorna udobnost i sloboda kretanja uvijek moraju da budu na prvom mjestu.

Uskladite materijale i oblike tako da se međusobno dopunjuju – masivno drvo traži mekoću tapacirunga, dok pravougaoni i ovalni stolovi diktiraju potpuno drugačiji vizuelni ritam.

Zaboravite na ona stara vremena kada su se trpezarije kupovale u gotovim, strogo sparenim kompletima u kojima su sto i šest potpuno istih stolica činili neprikosnoveni šablon. Takav način opremanja danas se s pravom smatra demode potezom koji prostor čini monotonim i beživotnim.

Savremeni enterijeri traže slobodu, karakter i slojevitost, zbog čega se trpezarijski sto i stolice gotovo uvijek biraju i kupuju odvojeno. Ipak, kada u priču uđu različiti stilovi, materijali i oblici, postaje utoliko važnije znati kako da izaberete stolice koje će se besprijekorno uklopiti uz sto i stvoriti kombinaciju koja oduševljava na prvi pogled.

Prije nego što se pozabavite estetikom i bojama, udobnost i slobodan prostor za kretanje su glavni kriterijumi. Visina sjedišta se mora prirodno uklopiti sa trpezarijskim stolom, treba ostaviti dovoljno prostora za noge, dok širina stolice i njen profil treba da budu udobni, ali i da ne smetaju prilikom prolaska kroz trpezariju.

Kada se ove tehničke osnove postave na svoje mjesto, pitanje dizajna se lakše rješava – stolice mogu da prate završnu obradu stola, da omekšaju njegove linije i da se izbjegne utisak da je sve u prostoriji strogo spareno i šablonski izabrano.

Veličina i proporcije stola i stolica

Prije bilo kakvog izbora štofa, boje ili siluete, stolica fizički mora da odgovara stolu. Većina standardnih trpezarijskih stolova visoka je između 70 i 75 centimetara, što znači da visina sjedišta mora da ostavi dovoljno prostora da se noge opušteno smjeste ispod ploče. Masivniji stolovi, debele ploče i detalji na postolju mogu brzo da izmjene taj doživljaj; stolica može djelovati prefinjeno pored stola, ali da bude skučena kada je privučete. Ako ste sto već kupili, obavezno provjerite njegove dimenzije i prema njima birajte stolice. Posebno vodite računa ako kupujete stolice sa rukohvatima, one zahtijevaju još preciznije planiranje.

moderna trpezarija

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Oblik stola postavlja vizuelni ritam za stolice koje ga okružuju. Zaobljeni stolovi, uključujući okrugle i ovalne modele, obično najviše dobijaju uz mekše siluete – zaobljene naslone, konusne nogare ili tapacirane oblike koji prate liniju kruga. Glomazna i uglasta sjedišta mogu da naruše otvorenost i fluidnost kretanja koju ovi stolovi prirodno unose, naročito u manjim trpezarijama ili otvorenim prostorima.

Linearna geometrija traži drugačiju vrstu vizuelne težine. Pravougaoni trpezarijski stolovi odlično nose stolice čistih linija, dok dvije čeone pozicije mogu da ponesu i nešto smjeliji profil ukoliko prostor ima dovoljno širine. Baze sa centralnim stubom i modeli na razvlačenje zahtijevaju praktičniji pristupu: samo postolje može da suzi prostor za noge, pa rasklopljeni sto traži stolice odgovarajućih dimenzija koje održavaju ravnotežu kada se raspored poveća.

Odnos boja i materijala: Uskladite, ne kopirajte

Boje i materijali daju najbolje rezultate kada stvaraju napetost bez narušavanja ukupne harmonije prostorije. Masivni drveni sto, na primjer, dobija mirniji i prefinjeniji izraz kada se uklopi sa tapaciranim stolicama ili kožom, dok providno staklo obično traži sjedišta sa više vizuelne dubine kako postavka ne bi djelovala previše lagano. Kamen i mermer nose sopstvenu težinu, pa okolni namještaj treba da unese toplinu, umjesto da se takmiči sa površinom stola.

trpezarija

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Isto pravilo važi i za boju. Tamniji stolovi djeluju arhitektonski upečatljivije kada sjedišta podignu cjelokupnu paletu tonova, dok svjetlije drvo često traži čvrst akcentni ton da trpezarija ne bi djelovala blijedo. Pažljivo odabran kontrast stvara slojevitost i utisak uređenog enterijera, umjesto da namještaj djeluje nabacano i nepovezano.

Kako da kombinujete različite stilove

Miješanje različitih modela stolica funkcioniše najbolje kada taj kontrast ima jasnu ulogu u dizajnu. Uz pravougaoni sto, vitke bočne stolice mogu da zadrže lakoću duž dužih ivica, dok tapacirane stolice na čelu i pročelju stola daju elegantniji pečat bez opterećenja prostora. Tehnički detalji ipak moraju da ostanu dosljedni: visina sedišta mora biti u ravnini, a stolice treba da dijele bar jednu zajedničku “nit”, poput slične završne obrade, srodnih nogara ili usklađenog tonaštofa. Previše različitih silueta u jednoj trpezariji unosi nemir i neravnotežu u prostor, dok strogo kontrolisana raznovrsnost daje svrhu svakom komadu i čisti fokus na sam sto kao središte kompozicije. Pogledajte ideje u galeriji slika.