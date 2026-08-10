Glatki i sjajni zidovi odlaze u prošlost, ovi su novi hit: Trend koji će osvojiti domove u 2027. godini

Glatki i sjajni zidovi odlaze u zaborav, reljefni će biti novi hit u 2027. godini!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Glatki i sjajni zidovi godinama su važili za jedno od obilježja modernog uređenja enterijera. Međutim, trendovi za 2026. donose zaokret, pa u domove sve više ulaze mat površine, reljef, mikrostrukture i zidovi sa 3D efektom.

Umjesto savršeno ravnih površina, sve češće se biraju materijali i tehnike koji zidu daju izraženiju strukturu, dubinu i toplinu. Ovakav pristup nije samo pitanje estetike, već i želje da prostor bude prirodniji i prijatniji.

Promjena dolazi u trenutku kada veliki dio dana provodimo uz telefone, računare i druge ekrane. Zbog toga se u uređenju doma sve više traže materijali i površine koje predstavljaju suprotnost ravnim i hladnim digitalnim ekranima.

Tekstura postaje važnija od sjaja

Sjajne zidne površine i glatke pločice dugo su bile gotovo nezaobilazne u savremenim enterijerima. Reflektovale su svjetlost i prostoru davale izražen moderan izgled, ali su istovremeno mogle da ostave hladan i sterilan utisak.

Zato se sve više pažnje posvećuje zidovima koji imaju vidljivu strukturu i koje možemo osjetiti pod rukom. Kamen, beton, sirovi malter, škriljac i druge prirodne teksture koriste se u različitim dijelovima doma, od dnevnih soba i kuhinja do hodnika i kupatila.

Posebno mjesto zauzimaju suptilni mikroreljefi i 3D strukture. Oni stvaraju zanimljivu igru svjetlosti i sjenki, zbog čega zid može postati centralni dekorativni detalj prostorije.

Dom kao suprotnost digitalnom svijetu

Svakodnevni život sve je više ispunjen ekranima, staklom i ravnim površinama. Upravo zbog toga enterijer se mijenja tako da pruži drugačiji osjećaj – mirniji, prirodniji i prijatniji.

Dom više nije samo mjesto koje treba da izgleda lijepo. Sve veću ulogu imaju dodir, tekstura, svjetlost i osjećaj koji određeni materijal pruža. Reljef kamena, struktura betona ili šare inspirisane prirodom mogu običnom zidu dati karakter i toplinu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju reljefni zidovi!

Luksuz više ne mora da bude upadljiv

Promijenila se i predstava o luksuzu u enterijeru. Dok su se ranije luksuzne prostorije često povezivale sa sjajem i upečatljivim detaljima, danas sve više prostora zauzima nenametljiv, prirodan izgled.

Velike mat površine sa izraženom teksturom ne odbijaju svjetlost na isti način kao sjajni zidovi, već je blaže rasipaju. Na taj način prostor dobija mekšu atmosferu, dok sjenke dodatno ističu reljef i dubinu površine.

Teksturirani zidovi mogu imati i praktičnu prednost u svakodnevnom životu. Sitne nepravilnosti i tragovi na njima manje se uočavaju nego na potpuno glatkim i sjajnim površinama.

I pločice dobijaju novu dimenziju

Savremena proizvodnja omogućila je da zidne pločice sve uvjerljivije oponašaju prirodne materijale. Zbog toga su sve češći modeli koji izgledaju poput kamena, škriljca, sirovog maltera ili ručno obrađenih površina.

Neke od njih imaju tek diskretnu strukturu, dok druge nude izraženiji 3D efekat. Upravo takvi materijali uklapaju se u jedan od najvažnijih trendova za 2026. godinu – zid više ne treba samo posmatrati, već i doživjeti dodirom.

Mat i reljefne površine posebno se dobro uklapaju u moderna kupatila, kuhinje, hodnike i dnevne sobe. Zahvaljujući izraženoj teksturi, zid može postati glavni ukras prostorije bez potrebe za velikim brojem dodatnih dekoracija.

Koje zidne površine su hit u 2026. godini?

mat površine umjesto visokog sjaja

izražene mikrostrukture

3D i reljefni zidovi

teksture inspirisane kamenom i prirodom

efekat sirovog maltera i betona

diskretan i prirodan luksuz

površine prijatne na dodir

prirodne i nenametljive teksture

Ako ste do sada prednost davali potpuno glatkim i sjajnim zidovima, trendovi za 2026. donose drugačiju estetiku. U prvom planu više nije površina koja najviše blista, već ona koja prostoru daje dubinu, karakter i osjećaj topline.