Ljubitelji astronomije jedva čekaju 12. avgust kada će se dogoditi tri velika svemirska fenomena, uključujući pomračenje Sunca i meteore Perzeida.

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Ljubitelji astronomije i posmatrači noćnog neba sa nestrpljenjem iščekuju 12. avgust, dan kada će se u razmaku od samo nekoliko sati odigrati čak tri velika svemirska fenomena. Istovremeno preklapanje potpunog pomračenja Sunca, vrhunca popularne kiše meteora Perzeida i poravnanja šest planeta prava je rijetkost, zbog čega su društvene mreže preplavile reakcije – od oduševljenja pa sve do teorija o "smaku svijeta".

Prva nebeska atrakcija tog dana biće potpuno pomračenje Sunca, do kojeg dolazi kada Mjesec u potpunosti zakloni Sunčev disk. U uskom pojasu Mjesečeve sjenke nastupiće kratkotrajni, ali potpuni mrak usred bijelog dana.

Najbolje uslove za posmatranje ovog fenomena imaće stanovnici i posjetioci sjeverne Španije i zapadnog Islanda. Pomračenje će djelimično biti vidljivo i iz drugih dijelova Evrope, Grenlanda i sjevernoameričkog kontinenta.

Spektakularni meteori pod tamnim nebom

Nakon što Sunce zađe, prirodna predstava seli se u noćne sate. U noći između 12. i 13. avgusta nastupa vrhunac meteorskog potoka Perzeida, u narodu poznatih i kao "Suze sv. Lovre". Astronomi predviđaju da bi se u idealnim uslovima, daleko od gradskog svjetlosnog zagađenja, moglo vidjeti i do stotinu meteora na sat.

Ovogodišnje posmatranje Perzeida biće posebno povoljno jer se poklapa sa fazom mladog Mjeseca. Izostanak jake mjesečine omogućiće savršeno tamno nebo i izvrsnu vidljivost čak i slabijih meteorskih tragova.

Vidi opis "Ovo je doslovno smak svijeta": Čak tri velika svemirska fenomena će se odigrati 12. avgusta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Stephen Lovekin / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kao treći faktor ovog trostrukog spektakla izdvaja se "parada planeta". Neposredno pred svitanje, na nebu će se u širokom luku svrstati Jupiter, Merkur, Mars, Saturn, Uran i Neptun.

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Dok će Mars i Saturn biti jasno vidljivi golim okom, za uočavanje Urana i Neptuna biće potreban dvogled ili manji teleskop. Merkur i Jupiter nalaziće se nisko na istočnom horizontu, pa će za njihovo posmatranje biti potreban čist pogled prema horizontu.

Iako su ovakva preklapanja na društvenim mrežama podstakla razne apokaliptične scenarije i mitske interpretacije, astronomi naglašavaju da za zabrinutost nema nikakvog razloga. Riječ je isključivo o slučajnom vremenskom poklapanju potpuno nezavisnih i dobro istraženih astronomskih pojava koje ne predstavljaju nikakvu opasnost po Zemlju, već pružaju jedinstvenu priliku za uživanje u ljepotama svemira.

Neobična kombinacija tri velika astronomska događaja izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama.

"Ovo je doslovno smak svijeta." Drugi je u šaljivom tonu poručio: "Ako čujete zvuk truba, gledajte svoja posla."

(Dnevno/MONDO)