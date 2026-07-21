Nuklearna letjelica leti na Mars: NASA otkrila koliko košta ambiciozna misija

NASA procjenjuje da će razvoj i lansiranje prve međuplanetarne letjelice na nuklearni pogon koštati oko 2,1 milijardu dolara. Misija na Mars planirana je do kraja 2028. godine.

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Razvoj prve američke međuplanetarne svemirske letjelice na nuklearni pogon, koja bi trebalo da bude upućena ka Marsu u okviru misije "Spejs reaktor-1 fridom", koštaće oko 2,1 milijardu dolara, saopštila je američka svemirska agencija NASA.

Kako navodi NASA, riječ je o preliminarnoj procjeni koja će biti dodatno precizirana tokom procesa nabavke i razvoja projekta.

Troškovi ne uključuju naučni aparat

Iz NASA-e ističu da procijenjeni iznos od 2,1 milijardu dolara ne obuhvata troškove naučnog aparata "Skajfol", koji bi letjelica trebalo da dopremi na površinu Marsa.

Prema pisanju lista "Politiko", misija uključuje i slanje tri helikoptera na Mars, čiji će zadatak biti prikupljanje naučnih podataka i potraga za mogućim izvorima vode.

Lansiranje planirano do kraja 2028. godine

NASA je još u martu najavila da planira lansiranje prve međuplanetarne letjelice na nuklearni pogon prije kraja 2028. godine.

Ako projekat bude realizovan prema planu, riječ će biti o jednoj od najambicioznijih američkih misija ka Marsu, s ciljem unapređenja istraživanja Crvene planete i prikupljanja novih podataka koji bi mogli pomoći budućim ljudskim misijama.