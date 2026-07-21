Nuklearna letjelica leti na Mars: NASA otkrila koliko košta ambiciozna misija

NASA procjenjuje da će razvoj i lansiranje prve međuplanetarne letjelice na nuklearni pogon koštati oko 2,1 milijardu dolara. Misija na Mars planirana je do kraja 2028. godine.
Razvoj prve američke međuplanetarne svemirske letjelice na nuklearni pogon, koja bi trebalo da bude upućena ka Marsu u okviru misije "Spejs reaktor-1 fridom", koštaće oko 2,1 milijardu dolara, saopštila je američka svemirska agencija NASA.
Kako navodi NASA, riječ je o preliminarnoj procjeni koja će biti dodatno precizirana tokom procesa nabavke i razvoja projekta.
Troškovi ne uključuju naučni aparat
Iz NASA-e ističu da procijenjeni iznos od 2,1 milijardu dolara ne obuhvata troškove naučnog aparata "Skajfol", koji bi letjelica trebalo da dopremi na površinu Marsa.
Prema pisanju lista "Politiko", misija uključuje i slanje tri helikoptera na Mars, čiji će zadatak biti prikupljanje naučnih podataka i potraga za mogućim izvorima vode.
Lansiranje planirano do kraja 2028. godine
NASA je još u martu najavila da planira lansiranje prve međuplanetarne letjelice na nuklearni pogon prije kraja 2028. godine.
Ako projekat bude realizovan prema planu, riječ će biti o jednoj od najambicioznijih američkih misija ka Marsu, s ciljem unapređenja istraživanja Crvene planete i prikupljanja novih podataka koji bi mogli pomoći budućim ljudskim misijama.