Istorijski trenutak na Marsu: NASA koristila vještačku inteligenciju za vožnju rovera

Izvor: YouTube / JPLraw

Upotreba vještačke inteligencije nije ograničena samo na Zemlju. Ova tehnologija je svoju primjenu pronašla i milionima kilometara daleko od naše planete - na površi Marsa.

NASA je potvrdila da su njeni naučnici uspešno koristili generativnu vještačku inteligenciju kako bi isplanirali bezbjednu rutu za Perseverance rover, koji istražuje Crvenu planetu.

Kako su naveli iz američke svemirske agencije, generativna vještačka inteligencija korišćena je da rover samostalno, bez direktnog ljudskog planiranja rute, pređe dio zahtjevnog terena. Demonstraciona autonomna vožnja izvedena je početkom decembra 2025. godine, a rezultati su tek sada predstavljeni javnosti.

"Ova demonstracija pokazuje koliko su naše mogućnosti napredovale i proširuje načine na koje ćemo istraživati druge svjetove", rekao je administrator NASA-e Džered Ajzakman. "Autonomne tehnologije poput ove mogu pomoći misijama da rade efikasnije, da se prilagode teškom terenu i da povećaju naučni doprinos kako se udaljenost od Zemlje povećava."

Izvor: YouTube / JPLraw

Tokom testiranja korišćena je vrsta generativne vještačke inteligencije poznata kao vizuelno-jezički model. Sistem je analizirao iste podatke i snimke koje inače koriste ljudski operateri prilikom planiranja kretanja rovera po Marsu.

Zbog ogromne udaljenosti između Zemlje i Marsa, kretanje Perseverance-a ne može da se kontroliše u realnom vremenu. Sve rute moraju unaprijed da se isplaniraju i pošalju roveru, koji ih zatim sam izvršava na površini planete.

U ovom eksperimentu, NASA je koristila Claude AI modele kompanije Anthropic. Vještačka inteligencija analizirala je orbitalne snimke visoke rezolucije i podatke o nagibu terena iz digitalnih modela, a zatim generisala kontinuiranu i bezbjednu putanju kretanja.

Putanja rovera na Marsu koju koje osmislila generativna veštačka inteligencija

Izvor: NASA/JPL-Caltech/UofA

"Osnovni elementi generativne vještačke inteligencije pokazuju ogroman potencijal za pojednostavljenje autonomne navigacije van Zemlje - od percepcije, preko lokalizacije, do planiranja i kontrole", izjavila je Vandi Verma, inženjerka u Jet Propulsion Laboratory i članica tima zaduženog za Perseverance.

Prema njenim riječima, cilj je da generativna vještačka inteligencija omogući roverima da prelaze kilometre terena uz minimalno angažovanje operatera, ali i da samostalno prepoznaju geološki zanimljive strukture na osnovu ogromne količine snimaka sa Marsa, prenosi Zimo.

Perseverance već godinama proučava površinu Marsa u potrazi za tragovima vode i potencijalnim dokazima nekadašnjeg života. Do sada je prikupio desetine uzoraka tla i stijena, koji bi u budućnosti trebalo da budu poslati na Zemlju radi detaljne analize.

Perseverance rover kretanje na marsu Izvor: JPLraw

