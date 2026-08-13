Snažna eksplozija u fabrici municije u Italiji: Buknuo ogroman požar

Snažna eksplozija pogodila je fabriku municije KNDS Ammo Italy u blizini Rima, uzrokovala požar i izazvala hitnu intervenciju službi.

Izvor: X/@nexta_tv

Snažna eksplozija potresla je u četvrtak fabriku municije u blizini italijanskog grada Kolefero, jugoistočno od Rima, a detonacija se čula kilometrima, prema izvještajima lokalnih medija.

Rojters javlja da su vatrogasci i policija brzo stigli da intervenišu u industrijskom kompleksu zbog požara. Nadležne službe su odmah počele da provjeravaju da li je u nesreći bilo povrijeđenih.

Eksplozija se dogodila u bivšoj fabrici Simmel Difesa, kojom sada upravlja KNDS Ammo Italy, kompanija koja je dio francusko-njemačke odbrambene grupe KNDS.

Televizijski snimci prikazali su veliki oblak gustog dima koji se nadvijao nad industrijskim objektom dok su službe za vanredne situacije radile u fabričkom krugu.

Powerful explosion rocks an ammunition plant near Rome



A fire and powerful explosion occurred at the KNDS Ammo Italy plant in Colleferro, which produces medium- and large-caliber ammunition as well as solid propellant for aerospace rockets.



According to preliminary information,…pic.twitter.com/hm8FQ2GpUf — NEXTA (@nexta_tv)August 13, 2026

KNDS Ammo Italy proizvodi municiju srednjeg i velikog kalibra za kopnene i pomorske odbrambene sisteme, kao i čvrsta raketna goriva za lansirne sisteme u svemirskoj industriji.

Kompanija je takođe među izvođačima radova uključenim u okvirne sporazume Evropske odbrambene agencije za nabavku artiljerijske municije kalibra 155 mm, zaključene 2023. godine.

U vrijeme objavljivanja ovih informacija, nije bilo poznato da li je bilo povrijeđenih ili poginulih niti šta je tačno uzrokovalo eksploziju.

(Jutarnji/MONDO)